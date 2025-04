El nuevo (?) gen extremeño

El verano en Extremadura es muy largo, o se hace muy inabarcable merced al calor, a las noches tórridas y a la merma, cuando no ... ausencia, del trabajo, mientras se disfrutan –es un decir– las vacaciones o se sueña con ellas. La consecuencia, a veces, es que la mente se recalienta y se marcha por los cerros de Úbeda, que dice la leyenda que refresca por las noches.

Tras muchos viajes por esos mundos (¡menos lobos, caperucita!) y relacionarme con habitantes de distintas procedencias, culturas, hábitats y nacionalidades, he llegado a la condescendiente conclusión de que el gen extremeño ha variado y que se sitúa (por generalizar y simplificar a la vez) un punto por encima de la media. Es decir, que el extremeño medio es una pizca más inteligente que sus coetáneos nacionales, sin que se me mosqueen los que se sientan agraviados en la comparación.

Adiós complejos de inferioridad, cuando hace cincuenta años se ocultaba la procedencia y se acudía al supuesto engañador de que o éramos andaluces o castellanos.

Para que varíe la herencia genética tienen que converger muchos factores a lo largo del tiempo. Pero mi caída del guindo me indica que en esta tierra del suroeste español se ha acelerado el proceso. Trataré de explicarme.

Muchos años de secular abandono, de marginación y de aislamiento. También de espíritu desunido. Poca población, muchos kilómetros cuadrados, malas, cuando no nulas, comunicaciones, hicieron que el extremeño medio empezara a replegarse, a refugiarse en su interior y aceptar el medio en el que se ubicaba elevando la mirada y abarcando la dehesa, las sierras, las llanuras y las montañas; además, de los pequeños ecosistemas (que, aunque no lleguen a esa categoría, a mí me encanta pregonarlos) de Las Hurdes, de Sierra de Gata, de La Vera, de los Ibores, de la campiña sur, etc. Envueltos, protegidos, amparados por las maravillas del pasado conservadas, a veces, y precisamente, por ese aislamiento y abandono del resto de la Península. De ahí el pasmo y las bocas abiertas cuando los –al principio escasos– visitantes pasean por Trujillo, Llerena, Zafra, Jerez de los Caballeros, Cáceres, Mérida, Olivenza, Badajoz… y descubren a los indígenas, su afabilidad y hospitalidad…, amén de la gastronomía. Algunos, incluso, osan pregonar que Extremadura es el «penúltimo paraíso» europeo. (Siempre hablamos de los habitantes con trabajo…).

Mas de la tradicional y vetusta «quejumbre» ¿cómo se puede pasar a sentirse satisfechos con uno mismo, cuando siguen muchas de las carencias atávicas? Aquí es donde se ha modificado el gen extremeño. Hartos de escuchar promesas, discursos con buenas intenciones, retóricas para salir del paso, comprobó que gracias a su esfuerzo habían ido modernizándose algunas estructuras y empezó el proceso de interiorización, de agarrar lo cercano, lo existente, a disfrutar del momento porque lo que tenga que llegar siempre está en el alero de la incertidumbre. No es que se volviera hedonista de golpe, es que contempló lo existente, y aceptó la realidad de forma casi física.

Aplicó la máxima de «predícame, padre, predícame cura, que por un oído me entra y por otro me sale», que más vale pájaro en mano que ciento volando. Esto es lo que hay.

Que nadie se confunda, que este nuevo estadio mental, genético del extremeño se pueda confundir con el conformismo. En absoluto. Ha establecido dos estadios. Por uno, el real, el tangible, el existente; y, por otro, el posible al que hay que seguir aspirando y reclamando para poder acceder a él; pero sin confundirlos ni mezclarlos.

Observen, si es que el calor se lo permite en su curro o estatus vacacional, el posicionamiento de la mayoría del resto de españolitos, sus manifestaciones, sus quejas, sus disgustos, sus diatribas y sus peleas. Revuelto está el patio.

La felicidad es una aspiración humana. La última encuesta en Extremadura indicaba que dos tercios se sentían felices en su tierra, pese a las carencias, las desigualdades, las injusticias... Es el nuevo gen extremeño, más inteligente. Así lo creo.

(Si la razón engendra monstruos… ¡qué no hará el calor!).