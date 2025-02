Quieren condenarnos a vivir detrás de las nuevas murallas, las otras que cercaban la ciudad monumental de Cáceres, con más de 2.000 años de ... antigüedad, fueron necesarias para que aquellos habitantes vivieran protegidos de los ataques del exterior. Quizás fue una pena que cuando las guerras y peleas de nuestros antepasados, hubieron terminado tuvieran que derribar una gran parte de ella, pero necesitaban puertas más grandes para los carruajes y para que el progreso de aquella época pudiera llegar a sus moradores. No sé si hubo impedimento por parte de sus habitantes, pero se impuso la necesidad de extenderse y eso no hubiera sido posible manteniendo una ciudad cerrada.

Hoy los ecologistas pretenden y, en algunos casos han logrado, cerrar nuestras poblaciones con una muralla invisible, sin cerramiento de granito, mampostería o argamasa, llamada ZEPA, mucho más extensa que nuestra muralla bimilenaria, y pretenden con ella impedir el crecimiento industrial de Cáceres y otras poblaciones, intentando impedir el crecimiento y creación de muchos puestos de trabajo y nos condenarían dentro de nuestra nación a ser una 'rara avis', para recreo de los turistas que nos visitan, que sí dejan dinero, pero no posibilitan el crecimiento de la ciudad, pues su expansión es limitada. Bien está que cuidemos nuestra flora y fauna, pero no a costa de la expansión industrial que nos ofrecen las industrias que quieren establecerse en Cáceres y provincia, pues ¿qué hacemos con las personas?, ¿las condenamos a tener que abandonar su tierra porque en esta intentan vedar el progreso? Nuestros ecologistas anteponen el desarrollo de plantas, linces, buitres, lobos y otros animales al desarrollo de las personas. Yo me pregunto, si trasladamos animales a países lejanos y estos se aclimatan a un hábitat extraño, ¿no podríamos hacerlo aquí en nuestra tierra? Nos sobra mucho terreno baldío donde estos animales podrían adaptarse y vivir en paz y no interfirieran el desarrollo de las personas, que también tienen sus derechos. Cáceres se ve afectada en varios proyectos por esa oposición ciega de los ecologistas, como la Isla de Valdecañas, la mina de litio y el aeródromo, que dicen que se hará, pero en otro lugar del proyectado, lo que supondrá un atraso de 5 a 10 años, si se llega a realizar.