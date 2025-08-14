HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 14 de agosto, en Extremadura?
Editorial

Nueva Liga, vieja polémica

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:33

Una antigua polémica calienta el inicio de LaLiga 2025-26, cuando parece cerca de hacerse realidad la pretensión de los dirigentes del fútbol profesional de ... llevar un partido fuera de España. Intentos anteriores, en los que invariablemente figura involucrado el F. C. Barcelona, fracasaron por disputas entre la patronal de los clubes y la Federación y llegaron incluso a los tribunales. Ahora solo falta la bendición de la UEFA y la FIFA para que un Barça-Villarreal se dispute el 20 de diciembre en Miami, al calor del Mundial que tendrá en los EE UU de Trump una de sus tres sedes. La falta de transparencia que rodea la iniciativa disgusta al Real Madrid, que ha emprendido acciones legales por considerar que en este «paso histórico» todos los equipos deberían ser escuchados. Y, en una época de dominio absoluto de los ingresos televisivos, los grandes protagonistas de la competición, los jugadores, reclaman información, empezando por los que deberían viajar a Florida en vísperas de Navidad. ¿Y los aficionados? Su malestar se considera tan «lógico» como prescindible. Menos en el caso del espléndido presidente del Villarreal, dispuesto a pagar viaje y entrada a sus 19.500 abonados.

Top 50
  1. 1 La UME se moviliza a la Campiña Sur por un incendio «descontrolado» que obliga a confinar Villagarcía de la Torre
  2. 2 Extremadura afronta su tercer día de combate contra el fuego, que mantiene cortados 25 kilómetros de la A-66
  3. 3 Suben a seis las carreteras cortadas por los incendios en Extremadura
  4. 4 La policía libera a tres mujeres explotadas sexualmente en un club de Don Benito
  5. 5 Detenido un hombre de 32 años por el atropello mortal del ciclista de Casar de Cáceres
  6. 6 Una reactivación del incendio paraliza la reapertura del tramo de la A-66 afectado por el fuego
  7. 7 Herido un vecino de Casar de Cáceres por una cornada con dos trayectorias en los festejos de Torrejoncillo
  8. 8 Detenida una vecina de Azuaga con 50 gramos de cocaína y heroína
  9. 9 Plasencia cierra su carretera al Puerto para facilitar el acceso de la UME al incendio de Jarilla
  10. 10 Muere José María Saponi, alcalde de Cáceres entre 1995 y 2007

Te puede interesar

