La nueva guerra

Continuamente se publican libros que recogen guerras pasadas, batallas que tuvieron lugar hace dos mil años, quinientos, doscientos, cien, ochenta. Hay en todas ellas factores ... comunes, crueldad, hambre, enfermedades y desgracias. En todas ellas fueron a guerrear los hombres mientras las mujeres veían morir a sus esposos y a sus hijos, las ciudades quedaban devastadas, la población mermada y los campos arruinados. También en todas esas guerras ha habido otro factor común: el ansia de poder, el afán de dominio y la búsqueda de riquezas. Hay otros matices nada despreciables, como la religión y la raza.

Son, a veces, la misma guerra, o al menos la misma motivación repetida una y otra vez en diferentes lugares del mundo, con protagonistas diferentes que, en ocasiones, parecen la reencarnación de otros anteriores.

Cada guerra, sin embargo, cabe ser ubicada en su contexto, porque traídas todas ellas a día de hoy serían una única guerra, lo que negaría la justicia a la historia. Hubo enfrentamientos de todo tipo y aunque la desgracia es común, los matices son diferentes.

Una de las cuestiones que cabe resaltar es la tecnología. Durante siglos, los combates fueron iguales, o al menos muy parecidos. Las armas marcaban poca diferencia y eran las tácticas las que inclinaban la balanza. Las tácticas, y el valor. Aníbal pasó a la historia por ser valiente y por sus técnicas de ataque, lo mismo que Escipión, Julio César, Hernán Cortés o Pizarro. Estrategas con más o menos ventajas a su alcance, pero poco avance, en general.

Hubo una gran diferencia entre las guerras del XIX y la Gran Guerra, como la hubo entre esta y la Segunda Guerra Mundial. Luego, la famosa Guerra Fría potenció las armas nucleares y desde entonces el miedo a una guerra global y nuclear ha marcado los enfrentamientos entre las grandes potencias, que han intervenido apoyando por detrás a terceros países enfrentados. La tecnología armamentística se ha desarrollado tanto que hoy una guerra no se parece en nada a cualquiera otra anterior, especialmente si se ven implicados países como Estados Unidos, Israel, China o Rusia.

Pero la verdadera gran diferencia no radica en la tecnología de ataque, demoledora, destructiva y atroz, sino en la facilidad con que se difunde la guerra prácticamente en directo. Con los cadáveres aún calientes un teléfono móvil saca una fotografía que recorre el planeta en apenas unos minutos. Ese cuerpo inerte lleva en las manos un llavero con la bandera de la Unión Europea, o el rostro desfigurado, o las manos a la espalda como muestra de la cobardía absurda de un ejército que se retira dejando muerte, dolor y desolación a su paso.

En pleno siglo XXI la atrocidad de la guerra sigue siendo la misma, pero ahora apenas puede ocultarse nada al mundo, salvo al pueblo del propio país atacante, que no tiene acceso a internet para no tener que avergonzarse de su propio ejército, de sus hijos enviados a matar cuando aún no tienen pelo en la barba. La cobardía también reside en ocultar tus propias vergüenzas.