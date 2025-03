Nueva fórmula de acceso docente

Comenta Compartir

El 12 de abril el Consejo de Ministros aprobó una formula de acceso docente de tres vías que no ha sido tratado con los representantes ... educativos, sino en la mesa de Administración pública, lo que ya es una anomalía. El art. 14 de la Constitucion deja claro que no puede haber discriminación por edad entre los españoles, en neutro. Pero con ese decreto deja en desventaja quienes accedieron a interinidad con posterioridad a 2016, en peores circunstancias a los de después de 2020, en otra dimensión a partir de 2020 y casi excluye a quienes se están preparando las oposiciones docentes a partir de esos años. La misma función pública tenía como garante la cuestión de publicidad, capacidad, mérito e igualdad, pero parece que eso, con este Gobierno, ya no lo defienden ni los sindicatos del ramo. A mí me parece un país poco serio donde van quedando cada vez menos garantías.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora