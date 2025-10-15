HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 14 de octubre, en Extremadura?
Inauguración del superordenador cuántico de IBM en San Sebastián Lobo Altuna

Nueva era tecnológica

El estreno en el País Vasco del ordenador cuántico más potente de Europa es un salto colosal para aplicar la ciencia en la mejora de la vida cotidiana

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La puesta en marcha del superordenador cuántico de IBM en San Sebastián constituye un colosal salto adelante en la carrera por el uso de la ... más absoluta innovación en la mejora de los asuntos que más nos importan en la vida cotidiana. El equipo Quantum System Two, inaugurado ayer por una amplia representación institucional vasca en el campus de Ikerbasque, abre en la práctica una nueva era tecnológica. Sitúa a Euskadi en la vanguardia y afianza al conjunto de España en una posición de privilegio para poder adentrarse de la mano de la ciencia en un universo de posibilidades.

Top 50
  1. 1 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  2. 2 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  3. 3 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  4. 4

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  5. 5

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  6. 6 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  7. 7

    El nivel del río se mantendrá bajo varias semanas para reparar el hormigón del azud
  8. 8 Las auroras boreales podrían llegar a España: dónde y cuándo verlas
  9. 9 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  10. 10 Atrio recupera el pan

