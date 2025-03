La nueva enseñanza

Comenta Compartir

Sectario no es solo atacar a la enseñanza privada o ahogar a la concertada o conculcar los derechos de los padres. Lo sectario está en ... la asignación de contenidos que van a estudiar las próximas generaciones y hacerlo de una forma solapada. Para dar un timo siempre hace falta un gancho que distraiga al ingenuo que será la víctima. Para dar el timo de la ley de enseñanza, Sánchez –auxiliado por Celaá y Alegría– ha usado ganchos que han tenido adormilada a una oposición bobalicona, azacaneada por poner de manifiesto las mentiras, los incumplimientos, las cacicadas, las residencias de vacaciones y el uso 'falconiano' de Sánchez. Y en esas estaban los «pseudoopositores» –ya jubilados por Ayuso– ocupados en hablar de la asignatura de religión, de la privada o la concertada, de los abusos en los colegios religiosos o de la enseñanza en español (todo ello plausible), mientras Sánchez, Celaá y Alegría han ido llenándoles la mochila con los goles ideológicos, sectarios e intolerables, que constituyen el contenido de las enseñanzas que van a recibir nuestros jóvenes a partir del próximo curso. Ha sucedido aquello de dejar hacer las leyes mientras yo haga los reglamentos. Sánchez decía a la oposición «chifla, chifla con la asignatura de religión, la libertad de enseñanza, los colegios privados y concertados, los derechos de los padres... que yo diseñaré los contenidos lectivos, las asignaturas que desaparecen, lo que se enseña y lo que no, lo que se evalúa y lo que no, y voy igualando por lo bajo, privando a los jóvenes del espíritu crítico, con el señuelo de las destrezas, la digitalización y lo de enseñarles a buscar empleo.

Cartas a la directora