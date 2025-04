De nucleares, verdes y otros miedos

Comenta Compartir

Atardecía en casa del viejo socialista. 1984. Estaba el hombre agotado de recorrer Extremadura pidiendo el voto afirmativo en el referéndum del 'OTAN de entrada ... no' por el que, paradójicamente, el gobierno intentaba sacar la pata de su rancia oposición a la OTAN mediante un incomprensible juego de palabras en el que el No significaba Sí y la abstención, pásmense ustedes, se consagraba como la incongruencia de Fraga Iribarne que también optaba por el Sí, pero absteniéndose. La política española siempre tan extravagante. «Ya verás, solo queda que me pidan defender a las nucleares», comentaba mi amigo como recreándose en el absurdo. El terror a las nucleares los había llevado en volandas al triunfo y el cierre de la central nuclear de Valdecaballeros –hasta ayer mismo estuvimos todos los españoles pagando el desafuero en la factura de la luz– significó el broche de oro. «Quieren ponernos una bomba atómica en la cabeza de los regadíos», «Si llegara a explotar adiós a Extremadura». Y el miedo hizo el milagro. «Nucleares no», «Villarroña del Monte Arriba se declara zona no nuclear». Y así todo. El terrorismo verde enseñando la patita. Valdecaballeros nunca fue. Lemóniz tampoco. La llamada «moratoria nuclear» de Felipe González las abortó. Y un par de años después, la explosión de la chapuza comunista 'Vladimir Illich Lenin' en Chernóbil pareció darles la razón. Hasta que, ayer mismo –pásmense ustedes– mamá Úrsula von der Leyen, la bendecía como esperanzadora «energía verde» mientras Alemania contamina a Europa con sus centrales de carbón, negro borrón en la ejecutoria de Frau Merkel. ¿Y quién nos paga ahora el daño? ¿Quién nos devuelve lo que nos arrebataron los apóstoles del terror? Al final tuviste suerte viejo amigo, tu profecía se cumplió, pero tarde.

La utilización del miedo siempre fue un poderoso motor para la explotación de las masas. El terror a lo desconocido, está en la raíz de toda religión –fuego, infierno, muerte, dolor– y el ecologismo, abandonando la disciplina científica, ha trasmutado en secta terrorífica de verdades incuestionables y modos inquisitoriales. Los políticos siempre supieron manejar el miedo, pero por si alguno lo había olvidado, la pandemia vino a recordárselo y –escudados en ella– los gobiernos, y singularmente el nuestro, pisotearon la ley para alzarse, como dictadores plenipotenciarios, gobernando por decreto sobre la vida y la muerte. «Por nuestro bien» por supuesto. Y no pasó nada. Pisotearon la Constitución; anularon a los representantes de la soberanía popular; ningunearon a tribunales y suprimieron controles. Pero no pasó nada. «Quien bien te quiere...». Barra libre. Ahora el terrorismo verde –y ecológico, y sostenible y no sé qué más– amenaza con el evidente cambio climático en esta migaja de universo llamada tierra, para sembrar el pánico, amordazando a quien osara disentir y hasta amenazando con acusarles ante la niña del exorcista en versión nórdica. Han descubierto ¡aleluya! que la tierra gira sobre su eje y cualquier variación será culpa, al parecer, de los combustibles fósiles. Nucleares no o sí, o lo que sea. Pero preparen los candiles. Y las cadenas. El ecologismo, abandonando la disciplina científica, ha trasmutado en secta terrorífica de verdades incuestionables y modos inquisitoriales

