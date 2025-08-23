HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 23 de agosto, en Extremadura?
Editorial

Las nucleares salvan el verano

Sábado, 23 de agosto 2025, 23:01

La temporada estival ha devuelto a la energía nuclear a un papel central en nuestro sistema eléctrico. Las olas de calor han elevado la demanda ... y obligado al Gobierno a recurrir a tecnologías firmes como la nuclear y el gas, frente a la intermitencia de las renovables. El apagón de abril mostró con crudeza que la expansión de la energía verde sin un respaldo adecuado ni capacidad de almacenamiento (que requiere de inversiones milmillonarias) amenaza la seguridad del suministro. Así, el Ejecutivo español ha optado por prevenir al reforzar el mix con más ciclos combinados y permitir que la nuclear recupere peso, en torno al 21% del total. Pero su futuro sigue condicionado al calendario de cierres pactado en 2019. La viabilidad económica de las siete centrales requiere un acomodo fiscal: las ecotasas autonómicas lastran su rentabilidad y las compañías reclaman alivio tributario para aceptar posibles prórrogas. En paralelo, España ha intensificado sus importaciones de gas: Argelia y Estados Unidos concentran el grueso de las compras. Aun así, España debe redefinir su estrategia, alentar la inversión y acomodarla a la realidad que encarnan sobresaltos como el acaecido en primavera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  2. 2

    McDonalds abrirá el cuarto establecimiento en Badajoz este año
  3. 3 La periodista extremeña Berta Collado regresa a casa y disfruta de la soledad en este pueblo de Extremadura
  4. 4 El Infoex declara el nivel 1 de peligrosidad por un fuego en Campanario
  5. 5 La historia de la foto triunfal de los bomberos forestales que apagaron los últimos metros del incendio de Jarilla
  6. 6 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  7. 7 Las obras de asfaltado de la A-5 en dirección a Madrid desvían el tráfico
  8. 8 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  9. 9 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta de Castilla y León lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»
  10. 10 Herido grave tras una salida de vía y vuelco de un vehículo en la provincia de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las nucleares salvan el verano

Las nucleares salvan el verano