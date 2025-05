Noticias a la vuelta de la esquina

Comenta Compartir

Se escribe de las tensiones entre EE UU y Rusia, de la penetración china en Latinoamérica o de operaciones económicas de alcance mundial, temas globales ... que abren portadas y digitales, pero si hay historias que garantizan el futuro del periodismo son las locales. El socavón que se traga un coche, el parque de tu plaza que se seca porque faltan operarios o el concejal que abusó de su poder para aparcar donde los vecinos no pueden son noticias que atiende el periodismo de provincias. Más se duda de este oficio, más necesarios son los plumillas locales. Muchos alcaldes desearían que no existieran, pero siempre hay una historia a la vuelta de tu esquina y necesitas de alguien capacitado que te la cuente. De no ser así, será el gabinete de prensa que controla el político de tu pueblo o ciudad el que describa lo que ocurre a tu alrededor.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión