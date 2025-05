'Noticias'

¡España, primer país del mundo que alcanza el pleno empleo!. ¡Sin precedentes: tres premios Nobel otorgados a ciudadanos españoles! ¡Revolución médica: un científico español ... consigue una vacuna que evita cualquier tipo de cáncer! Todos los medios informativos han dedicado especial atención a estos logros: hasta tres páginas en algunos diarios y casi una hora (incluyendo publicidad) en varias cadenas de televisión.

¡El Real Madrid de fútbol, campeón de la Copa de Europa de clubs! Días y días de información masiva previa al partido. Programación full-time en el día del partido; y paliza agobiante posterior al partido. Cómo mea fulano, quién le corta el pelo a mengano, la suegra de éste, la exmujer de aquél, los humildes orígenes del otro...

¡Hombre, es normal, no? Es el triunfo de un equipo español! Pues no sé, puede que a algunos le parezca normal, pero no es nada nuevo; ya la había ganado otras trece veces. Y sí, el entrenador –creo que italiano– hizo jugar a un español todo el partido y a otro le dio 10 minutitos. Los 'british' no sé; el entrenador era alemán y supongo que algún jugador sería natural del Reino Unido. Está claro que vivimos una época de globalización total: en algún momento había sobre el terreno de juego 15 jugadores de piel oscura de procedencias diversas. Y entre los de piel clara, la diversidad geográfica era también ostensible.

Lo que más me llamó la atención fue la presencia de nuestro Rey. ¿Sabían, a través de 'Pegasus', el resultado? Porque no vi a la Reina de Inglaterra; puede que no estuviera presente por motivos de agenda. O había delegado en el Primer Ministro y se despistó en alguna 'fiestuqui' de las suyas.

La traca final, la de siempre. Me da igual que sea la Macarena, Almudena, Montserrat, Begoña, Covadonga o la de La Montaña. ¿Por qué diablos hay que meter la religión en estas celebraciones?