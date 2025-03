Las otras noticias del año

Es la última semana del año, se hacen listas y balances, nos explican qué pasó en cada uno de los doce meses y se decide ... si la palabra que nos ha marcado ha sido megavatio, vacuna o fajana.

Noticias relevantes que resumen 2021 podrían ser el buque Ever Given atascado en el Canal de Suez o Ayuso cortándole la coleta a Iglesias. También soy consciente de que las lágrimas de Messi, la evacuación de Afganistán o el volcán de la Palma dan fotos como para vestir el anuario de cualquier revista.

Pero a mí este año lo que más me afectó fue que cerró lo del Paco. Juraría que el negocio tiene nombre, pero ni lo recuerdo. Era la tiendita de conveniencia que también abre sábados y domingos, la que te fía y donde te cuentan cómo va la cosa en el barrio, qué obra van a hacer en el local vacío de al lado o donde te preguntan si sabes de alguien que haya perdido estas llaves. Durante el confinamiento y para salir de la pandemia mejores que antes, de manera inflamada, como casi siempre, se invocó al patriotismo, al orgullo español y demás artificios retóricos. Yo aquí pedí que la gente demostrara su apego al territorio, a la bandera o lo que fuera comprando en estos lugares para empujar al pequeño tendero que estaba al límite.

Sirvió de poco. Un año después Paco cerró. Ese sería el titular. En el texto explicaríamos que la gente no compraba lo suficiente y a él no le llegaba para el alquiler. Un análisis más profundo diría que hemos perdido poder adquisitivo y en estas tiendas no se ahorra precisamente. Si queremos poner contexto, añadiremos que solo en este mes se ha anunciado un Aldi más en Badajoz y ha abierto otro Mercadona. La noticia de que ha cerrado la tienda de Paco no la verás en ninguna lista sobre lo ocurrido en 2021, pero está a punto de producirse a pocos metros de tu portal y te afecta.