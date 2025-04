Nostalgia del Cacereño

Comenta Compartir

Al aproximarse a la entrada se preguntaba quién narices sería ese José Sanz Catalán cuyo nombre figuraba en la puerta. Su padre prefería no hablar ... de política en una ciudad en la que un alcalde franquista acababa de deicar fondos públicos para a su mujer muerta, una tal Cristina. Resignado le llevaba cada dos domingos a la Ciudad Deportiva Sindical, en tiempos difíciles cuya mejor escapatoria eran los domingos de fútbol sobre campo de tierra en los que el Club Polideportivo Cacereño se enfrentaba en duelos fratricidas al Club Polideportivo Santa Ana y al Cacereño Atlético, entre otros. Duelos épicos con siete u ocho mil espectadores, sí lo que leen no es una exageración, un estadio abarrotado para ver partidos de tercera y de regional preferente. Subió tanto la afición que pronto el campo de tierra se convirtió un verano en una nueva y bella cancha de césped natural, preparada para la nueva temporada, y que pronto se quedaría pequeña ante las pretensiones de gloria y de un nuevo estadio, el Príncipe Felipe, que para unos era lo más y la primera división, y para otros supuso el principio del fin de la afición. De desplazarte a pie a la Ciudad Deportiva, a irte andandito, cruzando la Sierrilla y el Club de tenis Cabezarrubia, hasta llegar al nuevo estadio, había un mundo. Además el bolsillo no llegaba y tu ilusión dependía de poder escalar peligrosamente la pared del fondo sur y ver 'de gorra' a tu equipo contra el Manchester City en la inauguración del estadio, o ante el Atlético de Madrid en la copa del Rey, con ese lanzamiento de Parra que golpeó el travesaño del equipo colchonero. Aquella afición terminó por sucumbir cuando alguno, al salir el trío arbitral, y antes del comienzo dijo «árbitro eres un hijo de la gran...» y nadie dijo nada. Aquél día algunos dejamos de ir a ver al Cacereño. Aunque supongo, seguro que sí, que todo esto habrá cambiado...

