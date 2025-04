La voz de la nostalgia

Febrero avanza con su voz de lumbre, navegando afectos y emociones.

San Francisco se viste de gala, con casetas como en mayo, celebra la feria ... del libro viejo, los bibliófilos se acercan con manifiestas intenciones y con esa luz que fulgorean como ascuas en sus miradas.

La Plaza Alta, más bonita que nunca, ahora se ilumina al compás de un fandango de Porrina, «gitano y de Badajoz...».

Y mi amigo José Miguel Gómez proclama: «¡Me rompo la camisa una y mil veces!». Y yo, mire usted.

Celebramos las Candelas de Santa Marina, la gente se echó a la calle, tenía ganas de diversión, ya tocaba. Sobresaliente.

Las Candelas de Santa Marina, pórtico del Carnaval, que se sepa en diez leguas a la redonda. Felicitaciones a la junta directiva por su impecable organización.

Los políticos siguen a lo suyo, con las mentiras detrás del mar, solo nos queda el abrazo y soñar con preguntas. Parece que juegan a piedra, papel o tijera, y cuando les sobra tiempo, a las siete diferencias.

«Agua y sol, tiempo de requesón», decían los pastores. Pero ahora no llueve ni para atrás, ni una gota. Es tan grande la sequía que la cosa se puede poner muy seria. Es curioso que nuestros pantanos estén en su mínima expresión y Alqueva esté algo más lleno. Eso se debe, según algunas voces autorizadas y lo apuntaba el escritor Francisco Pilo, a que los pantanos de aquí han abusado soltando agua para fabricar kilovatios de luz, esa es la explicación. «Houston tenemos un problema», en Extremadura varios. Monfragüe (pregunten a Paco Castañares), el tren digno y ahora la isla de Valdecañas. Al suelo, que vienen los nuestros. En este tiempo sin palabras, en las calles de Badajoz, en las que hay que seguir cerrando las puertas para que no se escape el arte, hay como un reloj que no tiene compás hasta que suenan los primeros tambores, y el 'eo eo Badajoz' se desata

Este aire de febrero que huele a pan, nos trae la noticia de que nuestro carnaval ya es Fiesta de Interés Turístico Internacional, el mismo día de las mascarillas, de la libertad de no llevarlas en la calle: sean prudentes, y nos irá bien. Nueva exposición, en la Galería Arte Joven, que dirige Miguel Ángel Gartzía, 'Del óxido, la flor', de Miguel Ángel Ruiz Sanz, hasta el 2 de marzo.

Bautizamos a Álvaro un mediodía claro, cuando la luz nos regalaba algodones de azúcar y alfileres de plata. Hasta hemos llorado de emoción observando su risa.

¡Llena otra vez, Josué, que nos vamos!