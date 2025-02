Normalizar el transporte

Comenta Compartir

La decisión de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte de mantener el «paro nacional indefinido», por no considerar suficiente el compromiso del ministerio ... de presentar al Comité de Transporte antes del 31 de julio una propuesta de ley que regule la subcontratación y asegure que no se realicen portes a pérdidas, obliga al Gobierno a ofrecer en las próximas horas un mecanismo transitorio de supervisión sobre un aspecto tan sensible para los camioneros autónomos y las empresas más pequeñas. Pero sobre todo obliga a la Plataforma a mostrarse más receptiva a la voluntad expresada por el Ejecutivo y al alcance del acuerdo que éste suscribió la madrugada del viernes con el Comité mayoritario en el sector. Sábado y domingo han de convertirse en jornadas de diálogo que acerquen posturas para asegurar que el transporte por carretera recupere la normalidad este mismo lunes. El compromiso alcanzado entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera concita el apoyo mayoritario de un sector sujeto a diferencias de interés entre las sociedades con gran capacidad de contratación, flotas de vehículos y plantillas, respecto a los transportistas agrupados en la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte que son autónomos o pequeñas empresas que en buena medida prestan sus servicios a las primeras. La representatividad de éstas no tiene discusión. Pero tampoco impide que el parecer de la Plataforma sea tenido en cuenta, sin que la ministra Raquel Sánchez considere el acuerdo con el Comité tan «cerrado» que no pueda integrar mejoras para el sector.

El cuadro resultante de la negociación, con un descuento de 20 céntimos por litro de carburante del 1 de abril al 30 de junio como una medida con posible prórroga, ayudas directas desde 1.250 euros por camión hasta 300 euros por vehículo profesional ligero, la ampliación de los plazos de vencimiento de los créditos ICO o la mejora del fondo para facilitar la retirada del transportista, incluye medidas que pueden conciliar las necesidades inmediatas de los profesionales con la obligación que el Gobierno tiene de velar por el erario. Aunque buena parte de las ayudas van a ir dirigidas inevitablemente a compensar los efectos del propio paro. El Gobierno incurrió en dos serios errores. Su impasibilidad y su negativa a tratar con la Plataforma. Equivocaciones en las que no puede recaer en las próximas horas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY