Un día normal

En realidad, le despertó el ruido de un mensaje que entró en el teléfono, pues se había olvidado de silenciarlo antes de acostarse. Era de… ... bueno, era de ellos, y el titular, leyó por encima, le invitaba a salvar algo. Pero como no tenía tiempo para empresas de ese tipo, lo borró. Luego supo que, siendo sinceros, le proponían salvar al mundo, pero no luchando con armas superatómicas y califragilísticas contra unos monstruos alienígenas que amenazaban la vida en el planeta, qué va, solo era salvar al mundo añadiendo un poco de dinero a la cuota mensual. Vaya desilusión. Pero no le pareció nada anormal. Tampoco le sorprendió demasiado, al ir a la cocina a desayunar, que la puerta del frigorífico estuviera abierta y todo su contenido a temperatura ambiente. En absoluto pensó que fuese cosa de los secuaces cibernéticos de Putin que le habían «virulizado» el piso, enfadados por lo que había escrito en la semana pasada acerca de la calvicie avanzada de su jefe. Más bien optó por suponer que, como otras veces, había cerrado mal la puerta de la nevera y las consecuencias eran las que se podían esperar. Algo más le sorprendió que, al coger el coche para ir a trabajar, el pobrecillo, con más kilómetros recorridos que una legión romana de las de Augusta Emerita, arrancara a la primera y solamente requiriera unos cuantos acelerones para establecer en sus entrañas un ronroneo aceptable para su edad. Estuvo tentado de pensar que aquello era obra de la cinta de San Cristóbal que su tía le había regalado y que pendía anudada al espejo del retrovisor. Pero no se dejó llevar por especulaciones. Todo era normal, no había complots contra él, el mundo estaba un poco chungo, pero reuniendo dinero algo se conseguía; e incluso el milagro del coche no era más que una casualidad que se repetía de vez en cuando. No haría concesiones a supuestos fenómenos sobrenaturales ni a magias ni a sortilegios. La vida fluía tan mediocremente ese día como muchos otros ya pasados y, seguramente, como los venideros. Incluso recordó una frase de Cela, en 'Pabellón de reposo', que siempre le había gustado. La buscó en las notas del teléfono: «El mundo, impasible a la congoja, sigue dando vueltas por el espacio, obediente a las complicadas leyes de la mecánica celeste».

Con tantas elucubraciones se había despistado un poco, así que aceleró pues llegaba tarde. El semáforo, lo juraba luego, estaba en amarillo, pero lo cierto es que del lateral le salió un enorme camión que le embistió como un elefante a un león y le hizo dar dos vueltas de campana hasta quedar boca abajo en el asfalto. Acudieron. Ni un rasguño, ningún dolor de fracturas, nada de sangre. Medio atontado recordó que, al girar en el aire, sin saber por qué, gritó ¡¡San Cristóbal, por Dios!! Y que, al sacarle del coche, en su regazo estaba el retrovisor con el espejo roto y la cinta anudada todavía. A lo mejor aquel no había sido un día tan normal.

