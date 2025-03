Comenta Compartir

La baja autoestima o la inseguridad personal es una de las principales causas de la adición al móvil y de la nomofobia. Algunos síntomas de ... estos trastornos son el consultar de forma compulsiva mensajes o correos, el ser incapaz de posponer la respuesta a un mensaje, etc. Los adolescentes son las primeras víctimas de estos trastornos, por esto los padres y educadores han de ayudarlos a conseguir un buen uso del móvil y evitar que sufran nomofobia. Para ello, los expertos aconsejan fijar los momentos en los que no vamos a utilizar el móvil, como en las comidas o las reuniones con otras personas o durante el estudio. Prevenir vale más que curar, así que lo mejor es evitar tener el móvil en la mano sin necesidad. La comunicación digital está cambiándonos la vida, ya no caben las conversaciones amistosas. Hay un vídeo circulando por las redes que asegura: «Somos una generación de idiotas, de teléfonos inteligentes y gente estúpida. Así que levanta la vista del teléfono y apaga la pantalla». Hay que apagar el móvil y levantar la vista para vivir una vida en plenitud, disfrutando de la familia, los amigos y tantas otras cosas de nuestra vida que nos hacen mejores personas. Vale la pena poner en práctica este mensaje al menos de vez en cuando y reflexionar sobre él.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora