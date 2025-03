Nombres raros

Comenta Compartir

Mis padres me llamaron Pío y no les cayó ni una multa. Según el INE, quedamos 706 Píos en España y vamos muriéndonos a buen ... ritmo. Lo digo sin nostalgia. Es el signo de los tiempos y, ahora que las Vanesas ya están mirando planes de pensiones, hay que dejar paso a los Hugo e incluso a los Izan, que vienen pegando fuerte. En esta renovación onomástica nadie está llegando más lejos que los padres vascos. He salido de vinos con amigos de hermosos nombres euskéricos que en realidad se llamaban Roble, Tierra Fértil, Espino, Roca o Rama, y a mí me parecía que éramos una tribu cheroki tomando cervezas de bar en bar. Sin embargo, algunos jueces especialmente celosos han decidido poner coto a la creatividad bautismal y han llegado al extremo de decidir ellos mismos el nombre que deben llevar los bebés.

Dicen que lo hacen para protegerlos, aunque, desde el punto de vista del bullying, sorprende que una niñita no pueda llamarse Hazia («semilla») pero sí Tiburcia o Hermenegilda. A la jueza de Vitoria encargada del Registro, Hazia le suena mal porque, al parecer, es una palabra que también puede utilizarse para «semen», aunque tampoco creo que haya necesidad de convocar en Bayona una cumbre de filólogos vascos para examinar con lupa todas las posibles acepciones del sustantivo en cuestión. Desde la altura moral que me concede mi propio nombre, yo pediría barra libre. Prefiero que los niños apechuguen con las neuras de sus progenitores que con las de los funcionarios del Registro Civil. Es esta una postura que entraña riesgos, claro. Tengan en cuenta que mis padres, envalentonados, a mi hermana pequeña la llamaron Coloma y ni aun así los metieron en la cárcel.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

INE