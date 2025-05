Lo del nombre sí que importa

Comenta Compartir

Partiendo de la buena voluntad de la «comisión de expertos», considero que los términos propuestos como posibles nombres de la nueva entidad político-administrativa resultante ... de la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena son difíciles de aceptar socialmente. Concordia no es adecuado porque, si pudiera tener cierta intencionalidad de cara al futuro, la voz no parece contar con tradición histórica alguna. A no ser que exista algún factor sociocultural que la avala ante el nuevo sino de las poblaciones de referencia. Pudiera pensarse, en cambio, que en otros tiempos ha habido «discordia» entre ambas localidades; porque la vecindad siempre ha creado desavenencias. Por otra parte, el «¿honrado?» Concejo de la Mesta, como nos han enseñado los especialistas en historia medieval, moderna y contemporánea, flaco favor hizo al desarrollo de Extremadura y al progreso social, económico y político de los extremeños. Es más, según estos profesionales durante siglos la institución de la Mesta ralentizó el avance de Extremadura. En fin, ¿cómo puede hacerse uno inventor de topónimos y experto en neologismos? El conocimiento y la experiencia en este ámbito, ¿dónde se adquiere? ¿Por qué en Extremadura siempre miramos al pasado y no al futuro?

