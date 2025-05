Un nombre entre todos

Seguro que muchos de ustedes recordarán la foto que este periódico traía en la portada el viernes pasado. Era la de Miguel Ángel Gallardo y ... José Luis Quintana, alcaldes de Villanueva de la Serena y Don Benito, en la rueda de prensa en la que dieron a conocer que sus ayuntamientos habían decidido desechar las dos denominaciones de la futura ciudad propuestas por el grupo de expertos convocado para tal fin, y anunciar que se abría otro plazo para elegir cómo se llamará, sin que todavía se haya concretado el método.

La corresponsal de HOY en Don Benito, Estrella Domeque, que no pasa un día sin mostrar su más que notable capacidad como fotoperiodista, consiguió captar la profunda decepción que se reflejaba en las caras de los dos alcaldes por lo que es un borrón sin paliativos en un proceso que, hasta ahora, es tomado como modelo en Extremadura e incluso en el conjunto de nuestro país.

Les mentiría si dijera que me he alegrado de este episodio, pero tampoco me disgusta. Desconfío de las cosas que van tan bien, que concitan unanimidades, que no encuentran obstáculos y, por supuesto, que no reciben críticas ni sufren reveses. Desconfío porque son irreales. Las cosas reales no son así, mucho menos las novedades, que son siempre polémicas y se dirimen, y se hacen fuertes, en el curso de la discusión.

Por tanto, siendo como soy un entusiasta de este proceso de unión del que he dejado constancia más de una vez en este espacio, lo ocurrido con la comisión de expertos me lo tomo como un test de estrés necesario, y saludable, para avanzar en ese propósito. Creo, además, que de él se pueden extraer conclusiones positivas. Una de ellas, que el proceso está muy vivo, como se ha visto con la inmediata respuesta vecinal contra los nombres propuestos. Otra, que esa reacción enseña algo importante: que el nombre de una nueva ciudad importa y, por tanto, es cosa de todos.

No creo que en este asunto haya fallado la comisión, aunque fracasara en su encomienda. Han fallado quienes creyeron –y lo creímos todos porque no hubo objeciones sobre los elegidos– que esas 14 personas, con un perfil diverso pero unidas por su pertenencia a la élite cultural, podían representar a la sociedad de Don Benito y Villanueva. Al fin y al cabo lo que han hecho esas 14 personas (aun sin saber cómo han sido las discusiones internas y qué alternativas a Concordia del Guadiana y Mestas del Guadiana han barajado) es lo que se esperaba de ellos: que dieran a la futura ciudad el nombre a la medida de sus deseos. Pero hubiera bastado que en esa comisión estuviera un estudiante de un instituto, o un jornalero o el dueño de una mercería para que ahí se mostraran que hay otros nombres para la unión porque hay otras formas de nombrar la imagen ideal que cada uno se ha formado para la ciudad en la que va a vivir el futuro.

Dicen que para educar a un niño se necesita la tribu entera. Tal vez ese proverbio africano sirva también para ponerle nombre a una ciudad y necesite el concurso de la tribu entera. La ciudad es de todos, ¿por qué no elegir su nombre entre todos?