Bus nocturno a Los Montitos, por favor

Soy un estudiante de secundaria, tengo 15 años y vivo en la urbanización Los Montitos, a las afueras de Badajoz. Uso y confío en el ... transporte público porque sé que sirve para reducir el tráfico y la contaminación. El problema es que donde vivo los autobuses pasan cada mucho tiempo y los fines de semana no hay. Esto último es el motivo de mi carta. A las personas que no tenemos vehículo propio nos hizo ilusión el nuevo sistema nocturno de Tubasa de buses a demanda, Bskme, pero mi decepción fue que este servicio llega a muchas urbanizaciones de la ciudad, incluso a Cerro Gordo que está mucho más lejos, pero no a Los Montitos. En esta urbanización hay muchos pacenses de todas las edades que usarían ese autobús nocturno los fines de semana y creo que para incentivar el uso del transporte público hay que empezar atendiendo a los adolescentes y sus necesidades. Además, se evitarían muchos riesgos pues no existe ni acera ni carril bici para llegar a Los Montitos. Le pido por favor a Tubasa que haga un cambio con esta situación que a muchas familias que vivimos en esta parte de Badajoz nos afecta negativamente.

