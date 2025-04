Cuando uno va pendiente abajo cualquier obstáculo que se interponga puede desacelerar la caída. Ese obstáculo, en la caída libre de Pedro Sánchez, es la ... moción de censura que ha vuelto a presentar Vox, supongo que con la pretensión de moverle el asiento. Casi todos los partidos disponen de equipos que, sobre el tablero electoral, calibran el movimiento de las piezas y no creo que Vox carezca de ellos porque, hasta ahora, han demostrado cierta audacia en los mensajes que lanzan y en los silencios que estratégicamente guardan. ¿Han estudiado los beneficios que puede reportarle la moción de censura presentada el pasado lunes? No lo parece, porque entorpece y ralentiza la caída de un personaje que se censura solo. Todas las baterías mediáticas del Gobierno apuntarán directamente a la línea de flotación del PP, que se verá forzado a asistir a la sesión como un convidado de piedra, para soportar las invectivas. Desde el Gobierno, uno a uno y con la desfachatez que les caracteriza a todos, ya señalan al PP como artífice de la moción de censura, aunque saben que es mentira. Ni a Tamames ni a Vox, Pedro Sánchez «contestará» a Feijóo.

Si creen en Vox que Pedro Sánchez va a perder el tiempo con Tamames, se confunden. Todas las puyas las reservará para Feijóo, que ni siquiera tendrá turno para defenderse. El gran perdedor de ese debate será el Partido Popular, que tendrá que optar por mantenerse al margen, sin intervenir, o consumir su turno para esquivar la munición que recibirá del «censurado». Las dos opciones son malas para Feijóo y las dos son buenas para Pedro Sánchez. Vox no se beneficiará de su iniciativa y me parece que ha confiado en exceso en la mordiente del candidato propuesto, que se limitará a dictar una lección magistral, como profesor que inaugura curso en una universidad. ¿Pretende Vox darle alas a Pedro Sánchez? De momento, desde la presidencia del Gobierno han dado instrucciones a la presidenta del Congreso para que ralentice el debate de la moción, convencidos como están de que pueden aprovecharla para esconder sus despropósitos, trifulcas internas y bajadas en los sondeos de opinión fiables.

Conozco a Tamames, he hecho muchos kilómetros con él y juntos hemos dado mítines en Extremadura, con el CDS. Me parece un hombre admirable, que supo acomodar su criterio y, sin renunciar a su pensamiento básico, evolucionó desde el PCE hasta postulados centristas, que sabía defender con argumentos convincentes. Adolfo Suárez decía que «Tamames tiene una memoria prodigiosa y una prodigiosa desmemoria». Creo que Tamames va a explicar el criterio de Tamames y posiblemente acabe defraudando a sus proponentes. No va a subir a la tribuna para embarrarse y Pedro Sánchez, con su naturaleza de 'killer' aprovechará la ocasión para lucir palmito ante un candidato que no lo es, atacando a Feijóo, la víctima que Vox le ha puesto en el punto de mira.

¿Cuál es la razón oculta para este disparate? En Vox dicen que lo que pretenden es adelantar las elecciones para hacerlas coincidir con las municipales y autonómicas. Sigo pensando que es la opción que más le conviene a Pedro Sánchez y que, aunque no prospere la moción de censura, es alto probable que votemos por triplicado el 28 de mayo. Después de esto, Abascal le puede guiñar un ojo a Pedro Sánchez: «Me debes una».