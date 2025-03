Noche de Reyes

Todavía eran frecuentes aquellos almanaques en taco pegados a un cartón que colgaba de la pared, como un dispositivo artesanal para regular a mano el ... paso del tiempo. Mi padre arrancaba cada noche una hoja, quedando ya visible el guarismo del día siguiente. Esta acción repetitiva y habitual adquiría no obstante, tal día como hoy, un significado fascinante, porque ese tránsito nocturno era esperado con una fruición contenida durante todo el año. Los zapatos, bien relucientes. Y a la cama pronto, apretando los ojos para hacer aflorar el sueño que nos pusiera cuanto antes en la mañana siguiente.

Bendita infancia. Poco después sobrevenía una época fugaz en la cual nuestro mayor debate se centraba en si existían o no los Reyes Magos, como si de la resolución de aquella disyuntiva dependiera nuestra cosmovisión futura, ya revestida de racionalidad a pesar de su crudeza, o bien con más peso de lo ilusorio para hacer más llevaderos los embates de lo real. En cierta medida las personas adultas pueden dividirse todavía en estos dos grandes grupos. Los Reyes Magos siempre han estado revestidos de polémica. Para los puristas de la historia, parece que este episodio fue escrito en arameo hacia el año 70 d.C., después traducido al griego y recogido por San Mateo sin hablar de reyes ni de magos. Tampoco se dice que fueran tres ni se citan los nombres que conocemos, ni que alguno fuera negro. El culto a los Magos data del siglo XII y la historia con sus añadidos comenzó a representarse en actos teatrales, quedando más o menos como la conocemos en la Edad Media.

Pero dejando aparte si existieron de verdad alguna vez, debemos centrarnos ahora en el significado real que la tradición ha ido tomando en torno a esta leyenda y en qué se traduce en nuestros días: los Reyes son los que traen los regalos a los niños (y a los no tan niños), los que inauguran cada año las rebajas de enero, los que convierten las tiendas en un hervidero consumista –cuando las pandemias lo permiten–. Los Reyes Magos no son ya más que una fecha parecida al 'Black Friday' donde tanto niños como adultos solo son destinatarios de un marketing incisivo y machacón. Por tanto, si nos remitimos a los efectos, los Reyes no son en realidad menos paganos que Santa Claus, por muy cristiano que sea su origen.

Ni siquiera el entorno geográfico atribuido a los Reyes de Oriente irradia actualmente paz al mundo, siendo los Santos Lugares epicentro de conflictos endémicos. Ante las potentes evidencias desmitificadoras que asolan hoy a los Reyes, solo podemos intervenir manteniendo la ilusión en los niños, con permiso de alguna corriente psicológica que desaconseja estos artificios para no «traumatizarlos». No estoy de acuerdo. No conozco a nadie lesionado mentalmente por haber creído en los Reyes, que sí nos han proporcionado los recuerdos más bonitos de la infancia. Quienes hemos mantenido viva en hijos y nietos esta tradición, volveremos a percibir esta noche un lejano halo de magia. La necesitamos, tal vez más que nunca.