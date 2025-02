La noche oscura

Epur, si muove». ¿Será así en todos lados? ¿Pasará esto en Badajoz, en Zafra, en Llerena, Emerita Augusta? ¿Acaso en Trujillo, Navalmoral, Plasencia, Coria? ¿Y más allá? ¿En Osorno, Reinosa, Laredo? ¿Tendrán todas esas gentes que aguantar las noches de borrasca y sevicia que soportamos ... algunos vecinos de Norba Caesarina?

El villano en su rincón, en general, labora desde el orto al ocaso y al llegar la noche el alma se serena, o no, con el sueño reparador o, mala suerte, con las pertinaces pesadillas. Pero he ahí que desde que se apagaba la luz de la caverna el hombre y su prole buscaban el sueño. Bueno, pues ya no.

Nocturno anda el lobo por su pago pretendiendo la lobada. Nocturno avieso el malvado maquinando la patraña o asestando su maldad. Ya lo cantaba aquel trovador: la noche calma mi ansiedad; pero no la del nocherniego torcido que busca en garitos y lupanares remedio a su amargura. Y si molesto e incordio al que descansa, que se moleste. ¡Allá penas!

De vez en vez, en la borrasca de Albatros, los gallos de la aurora sacan a relucir los filos de la ira y vuelan los puños ensangrentados. Entonces, «a buenas horas, mangas verdes», acude la autoridad uniformada a sofocar el incendio. Cuando llegan, con sus sirenas clamorosas, los protagonistas de la reyerta ya han tomado las de Villadiego o los cerros de Úbeda, y han desaparecido, por Lucio Cornelio Balbo arriba, hasta la próxima.

Es esta una cuestión ¿de qué? ¿Incivismo, mala educación? No la de Almodóvar, no; esta sí que es mala educación; ni mala siquiera: es que es ninguna. Consecuencias de la Logse. De aquellos años, estos barros. Ya estamos otra vez en lo mismo. Esto es el círculo, la oca, la esvástica. No hacemos caso a los agoreros, pero acabarán teniendo razón. La mano negra conspira contra nosotros poquito a poco, pero no descansa. Cualquier día, cuando queramos darnos cuenta, no habrá nada de todo esto. 1984, de George Orwell.

Señor superintendente, señores concejales… «Clamé al cielo y no me oyó…». ¿No sienten vuesas mercedes el clamor silente de los humildes vecinos que aspiran a una noche sosegada, no más? ¿Tan difícil y costosa será la empresa de ordenar la vida nocturna, para que el trujamán ahogue su vesania en alcohol sin quebrar el descanso del ciudadano sufrido de estos pagos, ay dolor, dejados de la mano de su señoría, señor juez?

Cuecen habas en Santander. Regresamos de la solajera a casa por Peña Herbosa, la linda rúa de las tabernas, las rabas, los bocartes, los vinos y las cañas, y la vemos escarnecida y maltratada por los restos de la batalla: copas, botellas, basuras de mil modos, y toda la catinga insocial desparramada por la calzada y ambas aceras. ¿Lo ha visto usted, doña Gema, señora alcaldesa? ¿Se da usted cuenta, don Miguel Ángel, presidente? He ahí el vómito de una noche furriona. El sueño y descanso del vecino, como el Guadiana: a ratos.

Qué más da Cáceres, Santander, Orense, Gerona, Jerez de la Frontera o Alcorcón. La noche oscura de la incuria se ha extendido por el solar ibérico.