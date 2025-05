Noche de blanco

Comenta Compartir

Los aficionados blancos disfrutaron como príncipes en el Parque parisino. Los aficionados ingleses se quedaron en blanco, rojos de decepción, con Salah desalado y Mané ... maniatado, nada pudieron hacer ante la genialidad y el temple del portero belga, que lo Courtois no quita lo valiente. Esta copa número 14 ha demostrado que con Benzema el Madrid vence más y convence más, que Vinicius sabe latín: «Vini, vidi, vicit», que don Rodrigo no rinde la plaza hasta el pitido final, que Álaba nos conduce a Victoria, que la veteranía de Kroos y Modric es un grado, que Militao ya milita en el centro, que a Camavinga ya nadie le hace la cama, que Valverde ya no está tan verde… y que Bale solo vale para cobrar el sueldo y marcharse por la puerta de atrás, cuando podría haberse convertido en uno de los grandes de la historia de este equipo.

Angelotti, tranquilo y campechano, ha dado alas a este grupo de jugadores y los ha convertido en un equipo, llevándolos hasta el cielo del triplete, batiendo sucesivamente a lo más granado de Europa, a los clubes estado que juegan con cartas marcadas a base de presupuestos ilimitados. Chelsea, Manchester City y Liverpool han sido eliminados a pesar de ofrecer un altísimo nivel, así que no exageramos al afirmar que esta es la auténtica Armada Invencible y no la de Felipe II. Mbappé, anteponiendo su jaula de oro a la palabra dada y sus sueños madridistas, se estará preguntando ahora cuántas Champions ha ganado el PSG y cuántos balones de oro conseguirá en una liga de opereta.

Temas

Cartas al director