¿Qué ha pasado este viernes, 10 de octubre, en Extremadura?
Editorial

Nobel para los venezolanos

La elección de María Corina Machado desplaza la indecorosa ambición de Trump y se erige en símbolo global de la aspiración a la democracia

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la galvanizadora de la oposición al régimen autoritario de Nicolás Maduro en Venezuela, ... representa un canto global a las aspiraciones democratizadoras no solo en la castigada tierra natal de la galardonada, sino en todos los lugares del planeta donde la libertad y la plenitud de derechos continúan siendo una quimera. La autoproclamada e indecorosa ambición de Donald Trump por hacerse con una distinción universal a la que se consideraba acreedor incluso antes de su, por ahora y contra pronóstico, esperanzador plan de paz para Oriente Próximo había conferido este año a la decisión de los académicos reunidos en Noruega una expectación desbocada. Es verdad que el historial de los Nobel de la Paz incluye protagonistas de trayectoria tan vidriosa como para que la candidatura de Trump no resultara descabellada. Pero hay algo aleccionador, casi resistente, en que quien se conduce por el panorama internacional dando a entender que puede alcanzar lo que se proponga al compás de su dictado no haya podido, al menos en esta aspiración tan narcisista, salirse con la suya. Pero que no haya logrado el Nobel no disipa la insidiosa evidencia de que el nuevo gendarme del mundo se encamina hacia una conquista histórica en Tierra Santa que Israel y Hamás habían hecho inalcanzable para la diplomacia ortodoxa y cabal. La de una Europa que solo puede –y debe– congratularse de una tregua que es de otros.

