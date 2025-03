Comenta Compartir

No es lo mismo periodismo que redes sociales. El periodismo informa, verifica, contrasta, contextualiza, respeta un código ético. Las redes sociales no. La credibilidad del ... periodismo debe ser el principal antídoto contra los bulos. Ese es nuestro reto, porque el periodismo es una necesidad básica que los ciudadanos deben disfrutar para tomar las decisiones que afectan a sus vidas. Yo no entiendo ser periodista sin tener espíritu crítico, sin estar en permanente aprendizaje. Aunque hay quienes crean que el periodismo es sinónimo de aventura, cercanía al poder y popularidad, lo cierto es que, en realidad, es un servicio público, una profesión que ejercen miles de periodistas desconocidos, que hacen su trabajo con rigor y nos mantienen al tanto de lo que sucede en el mundo. No hay que olvidar que el 80% de nuestros recuerdos nos los contó un periodista.

