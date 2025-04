Comenta Compartir

Hablar hoy de universidad es hacerlo de un mundo con muchos perfiles, ambientes diversos y finalidades variopintas. Antes, hablar de nivel universitario era hacerlo de ... personas con una buena formación y nivel intelectual, incluso al margen de su nivel social o creencias. Ahora hay dudas al respecto. No está tan claro qué se pretende en las universidades, qué aprende un alumno, qué educación personal ha adquirido, cual es el «nivel» universitario. La universidad es «una forma eficaz y profunda de abordar la realidad, que proceda con orden, precisión, sutileza, capacidad de relacionar diversos temas entre sí y llegar a conclusiones óptimas que hagan más fácil la vida o bien nos sirva para ayudar a los demás. El adquirir y formar esa capacidad sería la principal meta de la formación universitaria» para el intelectual inglés Newman del siglo XIX. Capacidad de relacionar diversos temas... que nos sirva para ayudar a los demás. Qué interesante y qué lejano. Sin embargo, investigando un poco nos encontramos con que todavía hoy hay ambientes universitarios con esa mentalidad. La imagen actual de la universidad en España es variada, pero tendiendo a pobre. Lo que vemos u oímos contar sobre la universidad pública deja bastante que desear, aunque no se deben hacer generalizaciones. Tampoco podemos hacer juicios colectivos de las privadas, pero conocemos no pocas que tienen una mentalidad más cercana a lo que deseaba New-man: un ambiente formativo, como planteamiento general.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión