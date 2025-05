Muchos niños y pocos señores

Comenta Compartir

Algunos del PP no parece que hayan leído ni 'La política' de Aristóteles ni 'El Príncipe' de Maquiavelo. Lo han hecho tan mal que serían ... incapaces de regir una comunidad de vecinos, que para ello también se necesita muleta y temple. Con el silencio, el aguante y la espera lo tenían a huevo: la fruta podrida de Sánchez ya no era vendible –ahí estaba como ejemplo claro Castilla y León–. Pronto las urnas darían la respuesta deseada. Pero, no. Evidente es que a los niños no se les pueden dar armas, pues estas se disparan con el inconsciente manejo del que se cree un hombrecito y es un renacuajo. Los del PSOE estarán frotándose las manos ante tal estulticia y Sánchez seguirá gozando de los vergonzosos pactos con los herederos y protectores de los asesinos etarras. Algunos señalan que ha sido pergeñado por él, mas no demos semejante sabiduría al personaje y dejémoslo en una tratada infantil, porque aparte del caos sobrevenido habría que asimilar cómo tragarse el plato de lentejas por el pago de la transacción. Y dicho esto, hemos de contemplar con tristeza que esos barbilampiños imberbes carecen, además, de 'savoir faire' de señorío y que ante sus votantes han quedado como navajeros de barrio, pijos o niñatos que creyéndose ser propietarios del bagaje ideológico que administran, lo exponen peligrosamente, como han hecho ahora, a las idas y venidas de sus ambiciones personales, a la subida de sus insulsas bilirrubinas que marcaran a ellos y al propio partido con macilento amarillo difícil de limpiar, casi de mortaja.

Todo ello es por el bajo nivel de nuestros políticos, que se creen que con hilvanar dos frases o ser jefes de barrio son ya estadistas de raza ¡Y de esos hay tan pocos y tan contados!

