Niños alienígenas

Si no fuera por las pantallas, que se han colado peligrosamente en la vida de los niños y les roban la mirada amplia, la del ... horizonte, el cielo y los pájaros, podría decir que mis hijos están viviendo un verano muy parecido a esa infancia ochentera mía de pueblo y bici, pantalones cortos, costras color chorizo en las rodillas, los bocatas de mi abuela regados con Casera bebida a morro y las amistades pasajeras que, con el tiempo, se harían permanentes. Curiosamente no ensalzo ni una cosa ni la otra: los pueblos tienen sus bondades pero la pequeña escala genera contraindicaciones y el tejido social se corrompe por el exceso de cercanía. Tampoco suspiro yo por ese pasado de hace cuatro décadas en el que todo era más intolerante y bizarro y los vulnerables no tenían cabida. Aunque aún hay cromañones, me gusta que una prenda ajustada o un escote pronunciado ya no provoque los gruñidos de pasión ni las barbaridades de antaño.

Los niños conquistan los pueblos en verano y eso genera una falsa sensación de 'baby boom' porque van todos en masa, se les ve mucho y gritan como condenados. Pero no, ni de lejos. Los datos del primer semestre de 2022, que han emergido justamente en el cenit estival y estando media España de farra dan cuenta de un nuevo descalabro de la natalidad, que se sitúa en esas dos alarmistas palabras que hablan de que la cosa va fatal: mínimos históricos. De los porqués ya han dado sus pinceladas los demógrafos. Es un cóctel perfecto entre la llegada tardía del primer y en muchos casos único hijo provocado por la inestabilidad económica y también los cambios en los usos y costumbres, la irrupción de un paradigma vital diferente. Porque esto, la forma de afrontar la vida, preguntarnos por qué ya los hijos no son un objetivo prioritario, es un asunto profundo y de enjundia que va más allá de criticar a las generaciones jóvenes por su egoísmo o a las mujeres porque ¡vaya!, se han rebelado a la sacrosanta idea de gestar, parir y criar como único objetivo existencial y de felicidad. Pero más allá de los íntimos deseos de cada cual, que son totalmente respetables, hay una especie de muro que va ensanchándose entre el mundo de los niños y el de los adultos. En esta argamasa hay mezcla de materiales. Uno es el retraso de los derechos laborales para las madres y las familias, a años luz de Europa. Con ciertos horarios y ciertas condiciones la maternidad se convierte en un acto heroico más que un hecho biológico y natural. Que haya hoteles solo para adultos es una buena metáfora de esta especie de rechazo que marca el camino hacia una sociedad silenciosa, triste, malhumorada y vieja, vieja en el peor sentido de la palabra. Le damos tantas vueltas, tardamos tanto en encontrar el momento ideal para que lleguen los hijos que nos pillan con el paso cambiado. Son una especie de alienígenas a los que recibimos con reparo aunque vengan en son de paz. Les recibimos con miles de cacharros y mucho tutorial de Youtube, pero sin saber muy bien cómo tratarles.

