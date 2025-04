Mi niño está serio

Comenta Compartir

No soy profesor, pero sí un abuelo que lleva a su nieto al colegio desde que empezó la enseñanza obligatoria. Y observo que mi nieto ... está triste, desmotivado y poco convencido de que lo que está haciendo pueda servirle para algo. Y es que, quizás, nadie le ha enseñado que lo que está aprendiendo hoy le sirve para lo que ocurre en el presente, que lo que hace y el esfuerzo que realiza tiene sentido. Cuando yo era niño se decía que «la letra, con sangre entra», lo que me producía horror. Recuerdo al maestro, sentado en una mesa, con el brasero de picón, el mapa de España y encima de aquella temida palmeta (en mi caso, el maestro, usaba la correa del ventilador de un automóvil para animarnos a estudiar). Yo le tenía más miedo que a un nublado. Pero es lo que había. Hoy se ha pasado de un extremo a otro: ahora el profesor, con excepciones, si el alumno no quiere estudiar, le suspende y punto. También recuerdo cuando acudíamos a jugar al Seminario de San Atón, algunos profesores se manchaban de barro la sotana y jugaban al fútbol con sus alumnos, y eso, cuando lo presenciaba, me sorprendía muchísimo.

Pienso que no debe polarizarse entre las nuevas metodologías y las viejas, sino que deberíamos intentar conseguir un equilibrio entre las cosas que antes funcionaban bien y las nuevas. Cada niño es un ser humano y la misión del profesor es personalizar su enseñanza potenciando aquellas materias en las que se encuentre más flojo. Pero, que yo sepa, la cosa no funciona así, sino que toda la enseñanza está reglada para todos igual. Me parece un método arcaico y contraproducente, y algunos profesores aún lo utilizan, y me enfada, porque sentar a un niño solo con el fin de conseguir corregir su comportamiento es dañino y humillante y no le va a ayudar a mejorar. Y, ojo, digo profesores, no maestros. Por ello quiero pedir desde aquí que no se escatimen esfuerzos en la formación del profesorado. La enseñanza es ganarse la confianza de los niños para que estos puedan compartir sus sueños y que le confíen sus verdaderas historias. Entonces, quizás, mi nieto vuelva a sonreír al salir de clase.

Cartas al director