El niño que quiere ser influencer

Estos días se ha hecho viral una encuesta encargada por una compañía internacional de transferencias online, en la que, tomando como base las búsquedas realizadas ... en Google por usuarios de 25 estados, concluía que la docencia sigue siendo el empleo público más valorado por los jóvenes; al menos los de esta parte del mundo. Y también que algunos soñadores continúan anhelando surcar las nubes a bordo de un artefacto –el informe no dice si prefieren hidroavión o caza de la Patrulla Águila–, por encima de otras profesiones más prosaicas y mejor remuneradas. En España, pese a que según el mismo sondeo resulta el país elegido por la mayoría de ellos para cursar una carrera universitaria, superando a Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, los niños quieren ser influencers. Cágate lorito.

Todos sabíamos que, desde tiempos de Viriato, traicionado por tres marisabidillos a los que el asunto les salió rana, España es un país de cuñados, bufones y pedantes. España es una huerta preñada de filósofos y eruditos a la violeta, que, como escribió Cadalso, pasan el día a la solana con cuatro miserables párrafos que repiten como papagayos. Aquí todo el mundo es experto y apecha con lo que se le ponga por delante, ya se declare pandemia, crisis económica, guerra nuclear o incluso el fin del mundo, que siempre habrá dómine salmantino para saltar a la palestra y enmendarle la plana a San Pedro, y aún si se descuida hasta las mismísimas llaves del Cielo.

Era este un pecadillo venial con el que nuestros compatriotas fueron tirando a lo largo de los siglos, zurrándose la badana de cuando en cuando, guerras civiles por medio y como buenos hermanos, hasta que el diablo dejó de matar moscas con el rabo e inventó internet. Y ocurrió que, mientras antaño la opinión de licenciados vidrieras y gobernadores de Baratarias trascendía apenas la ficción literaria y la barra del bar, con la audiencia limitada al cura, el barbero y la sobrina del susodicho, en la actualidad, todo español que se precie, además de un entrenador de fútbol, un politólogo y un crítico gastronómico, debe llevar en su interior un buen influencer.

No sé dónde va a entrar tanta gente, pero lo cierto es que los jóvenes de hoy en día, además de españoles multifunción, quieren ser youtubers, instagramers y creadores de contenido multimedia. Los niños españoles, admírese usted, ya no quieren que papá y mamá les hagan caso, les son indiferentes los mimos y los arrumacos porque ahora lo guay es sumar seguidores a mansalva, millones de amiguitos online que les ríen las rabietas y aplauden las gracias. También quieren irse a vivir a Andorra para no pagar mucha pasta, como Shakira y el Rubius, más lejos no, porque entonces habría que tarifar los táperes de garbanzos que le envíe la abuela desde el pueblo y en lo comido se les iba a ir lo servido. Sepa que en España el cuñadismo tiene los días contados porque los niños quieren ser influencers.