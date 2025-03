A Garzón, ala comunista de UP, por aquello del reparto de cuotas debieron entregarle una cartera muy grande, con sus deberes en un post-it: « ... Búscate la vida». Difícil tarea porque, aunque es un experto en eso de buscarse la vida –solo hay que ver su trayectoria laboral–, ahora tiene que inventarse algo cada quince días, para justificar la inutilidad de su ministerio y con un montón de cargos de alto copete a sus órdenes. Una carpeta de gomillas y una mesita de playa hubieran ido más acordes a su alta misión, pero como es una «cuota», el hombre lo lleva como puede, que después de hacer el crucigrama queda mucho día y la holganza prolongada es una maldición, incluso para los holgazanes. Hay razones amontonadas para enseñarle la puerta y él las tiene para salir corriendo, pero, ¿adónde va la criatura? Serrat lo cantó: «Niño, deja ya de joder con la pelota».

Encima, para complicarle más la vida, le entregan 60 millones para gastar, con lo que se ve forzado a fundir más de cinco millones de euros mensuales. Difícil tarea. ¿Cómo me las maravillaría yo?, debe preguntarse la cuota. Cualquiera puede cumplir con un día de compras y caprichos, pero gastar a cascoporro un día sí y al otro también, es complicado. Aun así, poco a poco va cogiendo ritmo y saca paridas todos los meses. El esfuerzo hay que reconocérselo, porque cada una de sus corridas son de vuelta al ruedo. ¿Andará cerca Iván Redondo?

Ganadería intensiva, extensiva, nómada, trashumante, ecológica... No me gusta la estabulada y en eso puedo coincidir con Garzón, pero, siendo diputado y ministro de Algo, lo que procede es que haga propuestas para una legislación más exigente y que el maltrato animal lo lleve al juzgado de guardia. Si los productores de la ganadería intensiva cumplen las normas, dicen que las más proteccionistas de la UE, demonizarlos es propio de un charlatán irresponsable. Flaco favor hace a nuestras exportaciones que un ministro, en un periódico inglés, afirme que la carne española es mala y procede de animales maltratados. ¿Error en la traducción? Garzón es un error y no precisamente de traducción, pero a Pedro Sánchez le da igual mientras los socios de la UTE política que tienen montada le sostengan.

Ayer calificando nuestro sector turístico «de baja calidad», contra las carnes rojas, «porque los que la consumen tienen problemas de masculinidad», encabezando una manifestación de juguetes y presumiendo porque «solo ha costado 83.000 euros», que esa sí que es buena. Ahora contra las exportaciones, las chuches, los refrescos azucarados. ¿Ha propuesto alguna modificación? No, como árbitro, él dice que es penalti, pero no lo pita.

¿Cómo van a entenderlo los ingleses, si en español dice «estas leyes que hemos proponido cambiar...»? ¿Un desliz? Sí, pero un desliz por el que suspendían en el ingreso de bachillerato. Los escoltas se lo deben pasar muy bien con él. Y el bedel, también.

¿Debe dimitir o debe ser cesado? Yo no le veo más incompetente que la de «ellas, ellos, elles» o la de lumínica sonrisita de pasarela, con «autoridadas y autoridades». Para mí que está a la altura del Gobierno e incluso yo no le pondría la nota más baja. Garzón se busca la vida, que ese es su trabajo. Ser una cuota es lo que tiene.