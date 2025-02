Ninis en España

Comenta Compartir

Reducir la tasa de ninis es uno de los objetivos de todos los gobiernos. El término 'nini' se utiliza para nombrar a los jóvenes que « ... ni estudian, ni trabajan», es decir, los que, independientemente de su nivel educativo, se encuentran en paro inactivos y no reciben ningún tipo de formación. El término 'ninis' se ha utilizado en España para estigmatizar a los jóvenes sin trabajo y sin interés por el estudio, criados en la permisividad y la ociosidad, que no están interesados en aportar a la sociedad por medio del estudio o del trabajo. Pero en realidad se trata de un grupo mucho más complejo y heterogéneo que incluye grupos vulnerables y no vulnerables, con diferentes características que conviene diferenciar.

Por otro lado, la crisis económica provocada por la pandemia tuvo en los jóvenes al grupo social más afectado. El parón de la actividad y la destrucción de empleo volvieron a cebarse con los jóvenes, que tuvieron que soportar una alta tasa de paro. A los despidos se sumó la imposibilidad de muchos de acceder al mercado laboral tras terminar los estudios. Como consecuencia, el número de 'ninis' volvió a subir (en el grupo de edad entre 16 y 29 años) en 2020. Así pues, el paro juvenil (entre menores de 25 años) cerró el último trimestre de 2021 en el 30,7%, 9,4 puntos inferior a la del ejercicio anterior (40,1%) pero aún ligeramente superior a la de 2019, cuando el desempleo de los menores de 25 años se situó en el 30,5%. De esta forma, España continúa entre los países de Europa con mayor nivel de desempleo juvenil. España tiene casi un millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, pese a la creación récord de empleo en 2021.

