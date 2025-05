Ni Buda, ni Valdecañas ni Elysium. El rumor se puede convertir en tormenta y aquí no invierte ni Dios. Lo dice cada día más gente: ... esto es calidad de vida. Va por etapas, al menos dos. Yo creo que es distinto que tu espíritu de aventura te lleve por países diversos y que, ya con algunos años, te instales en uno de ellos por el trabajo o la pareja, por ser tierra montañosa o sal marina, porque te da la gana o porque las chicas y chicos de tu edad en Extremadura encontraron ya acomodo, a que te vieras obligado a escapar de aquí por la escasez y el hambre, porque erais muchos hermanos o porque querías estudiar sin ser rico y la universidad más próxima estaba en Salamanca, Madrid o Sevilla. Lo primero se llama libertad, búsqueda de otras cosas, riesgo y conocimiento. Lo segundo, pura necesidad. Supervivencia. Luego, endúlzalo como puedas.

Se crearon muchos institutos de Bachillerato y vino la universidad dividida en dos y luego en cuatro, dejando atrás a la que ahora va a ser la tercera capital de Extremadura si no la segunda. Se crearon titulaciones que en muchos casos no tenían ni empresas donde hacer las prácticas, pero ¿quién le dice a un joven con su diploma bajo el brazo que no se vaya a cualquier ciudad a ganarse la vida como médico, ingeniero o profesor? Hasta los padres descansaban, aunque algunos temían que cayeras en manos de la política, las drogas y otras amistades peligrosas.

En muy pocos años se han multiplicado los titulados extremeños y las nuevas promociones han saltado las fronteras (justo hoy vienen a Cáceres mis dos nietos, franceses, claro), y ahora mismo, si preguntamos por sus hijos a familiares, amigos y vecinos nos llevaríamos una sorpresa terrible porque encontramos nuestros apellidos diseminados no solo en países hispanos, sino también anglosajones, árabes, chinos y eslavos; en ciudades que van de Pretoria a Los Ángeles, de Sao Paulo a Singapur, Tokio o Gamberra. Terrible significa algo que da miedo pero que a la vez atrae y genera emociones como los abismos y las puestas de sol.

Desde esta perspectiva deberíamos pensar, y no desde la comodidad que nos proporciona tener un empleo en esta tierra con más playa que nadie, con mejor aire que nadie y con más historia y monumentos que nadie. Frente a las emociones solo tenemos datos y el dato principal seguramente sea que cada año hay más extremeños que se olvidan de que lo son y sus hijos se tildan de nacionalistas vascos o catalanes, por poner un ejemplo. Soy de donde vivo y trabajo —dicen, encogiéndose de hombros—. Y tienen razón.