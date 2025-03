Lo de Ursula Corberó

Os cuento lo de Úrsula Corberó. La actriz recibió un premio Ondas el pasado 22 de noviembre, cuando recogió su galardón se lo dedicó y ... agradeció a sus padres y a su pareja, lo normal en estos casos. Pero ella cerró su emotivo discurso dedicándose el reconocimiento a sí misma, «por ser tan valiente, que estuve a punto de decir que no a este personaje, y por ser tan maja», con una sonrisa y casi una carcajada se marchó del escenario ante el aplauso de un público atónito por lo inusual de la dedicatoria.

Atónitos y atónitas porque nunca ha estado muy bien visto eso de que hablemos bien de nosotros mismos, especialmente de nosotras mismas, en público. La falsa modestia o la modestia, incluso el autocastigo han sido la norma, la arrogancia mal entendida se ha considerado siempre de mal gusto en un mundo en el que importa y mucho lo que piensen los demás de ti. Así que desde mi ventana aplaudo en pie a la Corberó por las veces que no nos hemos atrevido a tomar decisiones por miedo, a reconocer lo que valemos por pudor, a escondernos por vergüenza y a fustigarnos por ley.

Conozco a muchas mujeres con un talento increíble, talento para amar y cuidar, talento para comunicar, para escribir, para brillar y que no lo hacen por vergüenza, por falta de oportunidades o por seguridad o falta de ella. El amor propio nunca ha estado bien visto, especialmente en nosotras. Y me encanta ver a mujeres jóvenes y fuertes que no se esconden ni se avergüenzan, que gritan y se encaran y dicen aquí estoy yo por las que se quedaron en los márgenes.

Ayer, 25 de noviembre, lo sabrán, fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, día en el que recordar más que nunca a las que se quedaron en los márgenes en el sentido más literal, las mujeres que murieron asesinadas por sus parejas o exparejas, tantas en lo que va de año, demasiadas desde lo que se tiene recuento y todo el dolor del mundo y el peso del sufrimiento para quienes se quedaron sin ellas. Una carga no solo para las familias sino para toda una sociedad que sigue consintiendo que esto pase, que nos pase que nos maten. A nosotras, porque sí es una violencia contra nosotras, por mucho que algunos intenten maquillarlo con ese maquillaje que no tapa ni los golpes, ni las voces, ni el silencio al que nos someten.

Muchas chicas jóvenes y no tan jóvenes saben que todo empieza con desprecios, con dudas sobre tu valía, con intentar taparte de cara a los demás, ocultarte, silenciarte y eso es más fácil cuando estás herida de antemano, cuando te miras en un espejo sin verte. Por eso también es tan importante lo de la Corberó, ella habló alto y claro y se aplaudió, a ella por ser maja, por ser fuerte y valiente y por andar por el mundo con zancada larga, como diría un amigo, mentón alto y zancada larga y que digan lo que digan porque la casa empieza en una misma, ya está bien de pedir perdón por existir y respirar.

Así que una advertencia a navegantes, el lugar de la mujer no es la cocina queridos, es el mundo abierto y grande, sin ventanas ni puertas, con mentón alto y zancada larga.