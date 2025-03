Un termo de café y unas roscas fritas

Hace unos días estuve junto a un compañero de trabajo en Talaván, un pueblo de la provincia de Cáceres, donde conocimos a un vecino que, ... con toda la calma posible en un ser humano, reparaba una pared con la técnica ancestral de la piedra seca. No había prisas y a ese no había prisas, nos sumamos. Al terminar nuestro trabajo, él continuaría con el suyo toda la mañana, nos invitó a un café que había preparado y que traía en un termo junto a unas roscas fritas que había hecho su madre, nos contó.

Este vecino nos dijo que no podía dejar que nos fuéramos sin esa pausa en el camino, no había prisas. En realidad no las hay para casi nada real y verdadero pero siempre las llevamos con nosotros.

Llevo varios días en ese momento, en esa pausa, en mitad del campo con el termo de café y las roscas en el capó del coche. Los vecinos pasando y saludando y nosotros hablando de animales, de lo bonito que está el campo con estas milagrosas aguas y de lo que había engordado la bellota, un otoño pleno como hacía muchos que no teníamos.

Las roscas estaban muy ricas y el café calentito, era justo lo que necesitábamos para continuar. He recorrido Extremadura en varias ocasiones, estoy de nuevo en camino, un camino que me devuelve a lo importante de un plumazo, no lo que está delante de las cámaras y brilla sino lo que no se ve y pasa, la tremenda hospitalidad de la gente, la generosidad, la sencillez y la honestidad. Me devuelve a mis abuelos y a las raíces más profundas, a las manos trabajadas, a las canciones de cuna.

Estos días de tanto odio, tanto grito y tanta bomba me refugio en esa pausa con café y roscas. E ilusa me gusta pensar que los que se gritan, levantan el brazo, los que mandan lanzar las bombas podrían acompañarnos en esa pausa para tomar un café en mitad de un campo tranquilo. Una ilusión infantil que me lleva a los cuentos que escribíamos en el colegio para conmemorar el día de la paz, a cuando pintábamos y recortábamos palomas blancas, cantábamos y lanzábamos proclamas de Mahatma Gandhi. Ese día creíamos que lo podíamos todo, también parar los tanques de la guerra que tuviera lugar en aquel momento, siempre hay una guerra.

Pero esos niños hemos crecido y hemos aprendido a movernos mejor en el barro y en la trinchera, a gritarnos, a estar unos en contra de los otros. Como se dice coloquialmente, parece que nos va la marcha y conforme a eso alzamos la bandera de turno para rompérnosla en la cabeza llegado el caso.

Mi amiga Alicia, que es amiga y refugio, me dijo esta semana una frase en la que vivo desde entonces, como en el café y en la rosca. La frase en cuestión es «la apatía nos ha borrado la empatía», palabras que son a su vez de la escritora Nuria Pérez. También recordábamos, en nuestra conversación vía whatsapp, que en la pandemia teníamos la esperanza de que saldríamos mejores y aquí estamos, más desquiciados que nunca. Y hablamos de más cosas para terminar con la promesa y la necesidad de vernos pronto.

Con Alicia me tomaría un sinfín de cafés pero también me atrevería a romper la barrera de tomarlo con quien creyera mi oponente en ideas, porqué no, empecemos a construir. Empecemos con un café y unas roscas caseras sobre el capó de un coche en un camino cualquiera (de nuevo habla la niña que recortaba palomas blancas).