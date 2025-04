Los sueños y el miedo

La noche antes de escribir este artículo soñé que tenía un accidente y que el coche en el que viajaba era arrastrado por una ola ... enorme, sentí que me ahogaba por lo que en realidad no fue un sueño, sino una terrible pesadilla.

Fui salvada de una muerte catastrófica y angustiosa y justo antes de despertarme además del alivio de poder respirar, me alivió la sensación de tener algo sobre lo que escribir. Me desperté con la sensación de que en este folio en blanco, folio al que le tengo más pánico que a la propia pesadilla, podría contar que había sido salvada de un auténtico tsunami en un mar situado a orillas de Casar de Cáceres. No tengo capacidad para interpretar el significado de tremenda locura, los sueños a veces se nos pegan durante el día, es difícil deshacerse de ellos, como también lo es encontrarles sentido, al menos hasta la noche siguiente cuando serán sustituidos por otros.

Cuando era pequeña soñaba insistentemente con serpientes, hay muchas teorías al respecto, ninguna con rigor científico así que mejor ni mencionarlas. Cada una tenemos nuestros miedos, nuestras inseguridades y suelen aparecer en las noches cuando apagamos la luz y aparentemente damos descanso al cerebro.

El miedo se nos presenta de muchas formas y ante situaciones diversas, inesperadas, el miedo es libre, dicen, porque todos encerramos pánicos que son secretos y que consideramos únicos. El miedo en las pesadillas, la fobia a los reptiles, los pájaros, las alturas, miedos casi tangibles en la desesperación.

Me aterran más esos miedos pequeños y diarios que nos van encogiendo, achicando y asfixiando. El miedo a la incertidumbre, la ansiedad provocada por la ausencia de oportunidades, por el rechazo, por la inseguridad, por la pena o por las múltiples pérdidas. La ansiedad que provoca la precariedad en jóvenes pero también en mayores, la ausencia de esperanza y de recursos. El miedo que se palpa en una generación con alas pero sin vuelos. El miedo a vivir y a equivocarse ante las exigencias de éxito y perfección. El miedo a los que parecen tener tan claro lo que está bien y mal, las morales inamovibles.

Jo Cameron es una mujer escocesa que no siente ni dolor ni miedo, una casi súper heroína, dicen, con casi súper poderes. Los científicos han estado durante años desentrañando tremendo misterio para que pueda ayudar también al resto del común de los mortales. Cameron, explican, es portadora de una doble mutación genética por la que vive casi sin dolor, por la que puede curarse más rápidamente además de experimentar menos ansiedad y miedo que el resto de personas que habitamos este a veces hostil mundo.

Se podría considerar que Cameron es una mujer afortunada, una rara avis cuya ecuación quisiéramos copiar, sobre todo en momentos de mayor angustia, cuando somos incapaces de desenredar madejas de miedos y ansiedades.

Los hay que, como si se tratara de aves rapaces, extienden miedos en situaciones de incertidumbre colectiva y ante aparentes amenazas, dan como solución una sensación de control y seguridad cuando lo que ofrecen es represión y falsa libertad. Voceros que como predicadores extienden falacias que calan especialmente en los grupos más vulnerables. Sabremos verlo con el tiempo.

Ante los miedos reales e impuestos me gustaría estar celebrando la vida y la diversidad en Los Palomos de Badajoz, una fiesta que nació tras una ofensa camuflada siempre bajo el tinte de la mofa. Me gusta el mundo a través del color y de la pluma, prefiero eso al miedo, los sueños también en technicolor.