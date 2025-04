Las rutinas y septiembre

Comenta Compartir

Lo peor, lo más difícil de las rutinas es que eso que de entrada no te apetece, por obligatorio o por monótono, se convierta en ... esa costumbre que asimilas, interiorizas y aplicas resignadamente cada día. Pongo como ejemplo ir al gimnasio, comer sano, correr, aprender otro idioma, ir a clases, al trabajo que poco o nada te gusta o buscar uno si no tienes, ya saben a qué me refiero. Esas pequeñas cosas que convierten nuestros días en una sucesión de obligaciones tediosas pero aparentemente inamovibles, rutinas a las que nos aferramos con una fe inusitada en los que somos ateos.

La vuelta al cole es un clásico de este septiembre, en televisiones, diarios y radios escuchamos, leemos y vemos a padres y madres casi aliviados por el comienzo del curso y a pequeños más o menos entusiasmados con la idea de volver a juntarse con amigas y amigos. Con esta rutina comienza también el tema de la elección de extraescolares, dicen expertos que sobre todo es por una cuestión de conciliación porque, si de lo que quieren niños y niñas se tratara, ellos siempre elegirían jugar. Jugar y rutina son términos antagónicos. Hace un par de noches paseando, aún era pronto, anochece antes, un padre advertía a su hijo de que era hora de volver a casa, el niño con cara de pena y con un balón en las manos le decía: «Porfa, todavía no, un ratito más». Todos hemos sido alguna vez ese niño, todas hemos querido alargar ese momento de juego, de ocio, de disfrute con amigos y amigas, estirar ese período de juego y rebeldía, ese momento fugaz con el corazón acelerado. Este verano vi 'Barbie' como una más de las millones de espectadoras, sobre todo espectadoras, en todo el mundo. La película, entre otras emociones, despertó mi nostalgia. Si la nostalgia se considera una emoción siempre anda dispuesta a aparecer cuando menos se la espera, yo que siempre presumí de no ser una persona nostálgica y bla bla bla. Ese monstruo en forma de nostalgia me planteó varias preguntas: cuándo dejaste de jugar, en qué momento, con qué edad, por qué. Casi ninguna con respuesta certera y objetiva. No lo sé. Nunca dije que fuera nostálgica pero sí reconocí sin complejos mi carácter olvidadizo. Supongo que pasó en la adolescencia, como otras muchas cosas extrañas. Dicen mis amigas que son mamás que ahora la adolescencia irrumpe antes en esos cuerpos destartalados y dominados por una horda de hormonas con ganas de buscar guerra y consuelo sin orden aparente, que la infancia se está acortando y por tanto el juego. La hija de una de ellas ha descubierto recientemente lo que es quedar con las amigas y pasarse horas riendo con ellas de la nada, cuánto la entiendo y cuánto la envidio. Lo que sí recuerdo de mi infancia, antes de abandonar las muñecas, es el castillo infranqueable, que no era más que el sofá de la salita del fondo, donde convivían mis barbies, todas con el pelo corto porque en mi familia no había mujeres con pelo largo y ellas eran mis referentes. Mujeres fuertes con pelo corto. Mis muñecas no podían llevar melenas rubias, tampoco sus vestidos eran acordes con mi realidad, por eso les confeccionaba prendas funcionales y modernas, o al menos eso creía yo. Esas barbies no entendían de rutinas ni de precariedad, tampoco de desigualdad, de abusos o acosos, estaban en otro plano de perfección. En este septiembre cargado de rutinas se ha plantado como un rayo un «se acabó» cargado de razones que truena en todas partes. María Jiménez lo cantó, nosotras lo gritamos. Igual ese mundo que yo inventaba para mis barbies de juego y libertad, sin roles, ni fronteras, ese mundo está aquí ya para nosotras, a nuestros pies para que lo sigamos peleando como cada trocito del pastel. Para las mujeres de Afganistán el cuento es otro. Así que entre divagaciones como estas, entre la rabia, la nostalgia, el juego, la búsqueda de rutinas y la tristeza que es menos asumible cuando hace calor, anda mi septiembre, ¿qué tal el vuestro?

