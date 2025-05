Este Romeo no es el Romeo al que Shakespeare le dio vida y este amor no es el amor entre dos jóvenes que pierden la ... cabeza y la vida por un beso, este Romeo no tiene una Julieta, ¿o sí? El Romeo protagonista de esta historia tiene cuatro patas cortitas, unas orejas largas, casi tan largas como él, corre sin medida y ladra sin control. Exacto, Romeo es un perro, el perro que acompaña desde hace un año a mi madre. Vino como regalo de Reyes, no se le esperaba pero lo cambió todo.

Antes de conocerle a él yo desconocía el significado y el alcance real de la devoción que tenían amigas, amigos y conocidos por sus peludos, la defensa a ultranza de sus mascotas, no entendía ese amor incondicional, no sabía que además este era un amor correspondido. No lo sabía hasta que llegó Romeo. No convivo diariamente con él por eso también sé qué significa echarlo de menos.

Una de las cosas que más me enternecen es la relación con mi madre, ella que nunca había querido tenerlos cerca, ha enseñado a su perro con admirable paciencia las cosas básicas de un perro y él le ha enseñado a ella a acariciarlo sin miedo, le ha enseñado cómo es ser perro. Son la pareja perfecta, mi pareja preferida.

No es este un asunto menor, grandes escritores y artistas han escrito, hablado y retratado a sus mascotas. Miguel Delibes dio a conocer a la Fita, el Cóquer y el Grin en varios de sus libros, con el tiempo y tras su muerte su editorial publicó 'Mis perros' con textos que había escrito el autor sobre sus fieles compañeros de vida. Más poético es 'Deseo de perro' de Sara Torres, un libro que descubrí hace unos días gracias a una amiga. Sara Torres escribe «yo te amo Pan, ¿estaré loca?», yo también me pregunto, Romeo, ¿lo estaré, estaré loca de amor por ti? Cervantes le dio voz a dos perros, Cipión y Berganza, en 'El coloquio de los perros' y mi admirada Virgina Woolf escribió 'Flush'. El perro es protagonista también en las Meninas de Velázquez, un gran mastín perfectamente retratado. Y así hasta un sinfín de muestras de amor en libros, cuadros y obras de diferentes índoles.

Me consta que este amor no es solo cuestión de perros, también ocurre con gatos y otras mascotas. Mi abuela María tenía un gato que vivía entre tejados, la calle y su casa, no tenía arenero ni le compraba comida, la única relación que establecían era cuando nos sentábamos en la puerta de casa y él se ponía a sus pies o la miraba de frente y entonces ella siempre, siempre me decía, «Mari Nieves este gato tiene conocemento». Tuviera o no lo tuviera recuerdo con mucha ternura esa especie de amor y devoción que mi abuela sentía por ese gato sin nombre.

Romeo, este perro que sí tiene nombre, nos está enseñando de ternura, nos da calor en este frío invierno, nos reímos a carcajadas con lo que consideramos que son sus ocurrencias, estamos aprendiendo a saber qué le pasa y le hablamos, le hablamos mucho, de esa forma en la que se le habla a las mascotas, con familiaridad y diminutivos como si de un bebé se tratara. Romeo ya es familia y como tal se le quiere. Y ahora que ya conocemos este amor, lo que nos resulta inexplicable es cómo y porqué alguien podría abandonar a un ser similar, o aún peor, pegarle, o simplemente no quererle.

Termino estas líneas sentada en la mesa de camilla de casa, la casa de mi madre, con Romeo en los pies ajeno a lo que escribo pero siempre atento y consciente.