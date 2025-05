Comenta Compartir

Querida niña acabas de cumplir 41 años y no tienes trabajo, has engordado, no has tenido hijos, no tienes casa en propiedad, ni ahorros y ... sigues sin saber qué quieres. ¿Se podría decir con esto que eres una fracasada? Seguramente. De hecho hasta esta semana pensaba que lo era, me enfadaba porque lo era, me deprimía porque lo era, lloraba porque lo era. Pero entonces mis compañeras de clase de tonificación me dijeron, después de sudar de lo lindo, que los 40 eran los mejores, cuando más sabia y segura me sentiría. ¿Sería posible eso sin trabajo, sin casa propia y sudando la camiseta sin resultados visibles? Entiendan que tengo mis dudas.

No sé si soy el retrato o ejemplo de una generación perdida, esta semana hablaba con un amigo que enfadado por estas situaciones que atravesamos y que hemos atravesado anteriormente me decía que nos merecíamos una ayuda extra por haber superado tantas crisis, las económicas y las existenciales. Le conté entonces que en una de estas me vi obligada a vender todo el oro de la comunión, ya asentada en el ateísmo pensé que aquellas imágenes me salvarían por última vez, lo hicieron al menos durante unas semanas. En aquella época las calles de las ciudades se habían llenado de negocios de 'compro oro', los mismos locales que ahora albergan las salas de juegos y apuestas en los mismos barrios de las mismas ciudades. Dicen que las crisis son cíclicas pero con el ánimo un poco tocado siento que más que cíclicas sean continuas, con altibajos, baches y curvas. Veo como un manto gris se extiende por un camino de baldosas de colores que se habían colocado durante años con esmero y dedicación, un camino que con educación y trabajo había salvado cientos de obstáculos que se presentan ahora de golpe y en batalla para tirar a la basura todo lo conseguido. Quiero creer que aún hay esperanza, la esperanza de la gente luchadora y obstinada. Esta crisis se llama regresión y pinta fea. Tan fea como es la actualidad de estos días. Millones de ojos y focos puestos sobre un submarino y la oscuridad ante el drama que cada día se da en el Mediterráneo y en las costas canarias. Lo sabemos todo sobre los que viajaban en el Titan, que murieron por una implosión catastrófica, que alguno de ellos tenía antepasados en el Titanic, que eran avezados exploradores, que gustaban de las emociones fuertes y que eran millonarios. Pero nada de los miles de rostros de esos otros mares que desaparecen sin más junto con nuestra compasión y sus derechos. Algo los iguala, ninguno de ellos tendrá sepultura, pero a unos los honrarán y de otros nunca más se sabrá, ni se hablará. Y esa es la actualidad de nuestros días, el espectáculo frente a la oscuridad del drama. Pero estamos en verano y lo realmente importante es el lugar de las vacaciones, el chiringuito de moda, el bronceado en su punto, los cuerpos listos (para no sé muy bien qué), los festivales, los posados y todo lo que se cueza a 40 grados a la sombra. Aunque tengamos la impresión, al menos por aquí por estas tierras, de que llevamos tres meses de verano agotador. Así que querida niña, así hemos empezado los 41 años, un poco enfadada, un poco ojiplática y henchida de amor, eso sí. Feliz verano a todas y todos, os doy descanso también queridas y queridos lectores, así como a mi editora amiga que lee pacientemente y con mucho amor estos artículos cargados de queja y amargura. Prometo volver con ideas renovadas.

