Los pequeños hábitos

En el barrio en el que vivo ahora ya he encontrado una carnicería, una pescadería, una frutería, la vinoteca, el bar del café, el sitio ... de los arreglos y el mercado en el que aún no hay puestos modernos y en el que milagrosamente perviven las tiendas de toda la vida.

Yo que soy de pueblo y que he vuelto a vivir a la gran ciudad necesito esos pequeños anclajes diarios para sentir que estoy en ese espacio seguro en el que crecí. Ese en el que nos damos los buenos días al cruzarnos o un ay arrastrado en esa forma tan extremeña que tenemos de saludarnos, seguro que saben a qué me refiero. Necesito de esos pequeños afectos, sentirme que formo parte de una comunidad en la que sé quiénes son mis vecinos y vecinas.

Del centro de Madrid de antaño me fascinaba eso, que aun viviendo a un palmo de la Gran Vía podías encontrarte con los vecinos en la escalera, subirles la compra y pararte en un breve pero caluroso saludo. Ahora a mi vuelta estoy comprobando la deshumanización de esos espacios que se han convertido en un decorado para el turismo. Soy consciente de lo difícil que es encontrar el equilibrio entre la economía y la vida, esa línea casi invisible que acabamos atravesando por necesidad, especialmente los que no tenemos y tanto necesitamos, siempre los de abajo, los que sirven pero son, somos invisibles.

En la pescadería me limpiaron el pescado pero no tan bien como en mi pescadería de confianza de Mérida, en el ultramarinos me sirvieron un queso bueno pero no tan bueno como el que corta mi amigo Francisco, en el colmado, qué palabra tan maravillosa, me atendieron con una sonrisa pero aún faltan esos afectos establecidos ya en mis sitios de toda la vida. Los lazos que no queremos soltar, las redes que nos mantienen a flote en la vorágine de las horas y los días, que se van, se van y no vuelven nunca.

No quiero caer en lo engañoso de la nostalgia, tan dañina, en eso de que antes estábamos mejor porque casi nunca es verdad, o no del todo verdad, sólo en nuestros recuerdos inventados. La nostalgia, ese sentimiento de tristeza que en el fondo nos da placer pero que tanto nos tortura, el antes que ya no está, lo que éramos, lo que queríamos ser pero ya nunca seremos.

Veo a mucha gente joven que se empeña y juega a rescatar hábitos, los de nuestras abuelas, sus oficios y maneras y entre tanto gastrobar, 'after work' y 'food lovers' (no se pierden nada si desconocen estos términos) empiezan a proliferar los bares de barra metalizada rescatados, los de cuchara y menú del día que resisten y las modas que van y vienen entre ramen, empanadillas argentinas, 'poke bowl' y gyozas (tampoco se pierden nada aunque probar hay que probar).

Y entonces yo saco mi chorizo de la matanza casera y reivindico el poder de las manos de las mujeres de mi familia, de lo elaborado con cariño y la herencia de antepasados. Ya no me avergüenzo, ya se me llena la boca al decir, esto es de la matanza de casa, de los cerdos que crio mi hermano con la tímida esperanza de que nunca se pierda algo que también soy yo y de donde vengo. Las modas pasan, nosotros permanecemos y los pequeños hábitos nos salvan.