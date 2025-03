No sé si saben que en la redes sociales a la gente, real o no, que se dedica a verter odio y mierda contra otros ... y otras se les llame 'haters'. Si buscan la definición de este término encontrarán que 'hater' es «aquella persona que en cualquier comunidad 'online' emite comentarios negativos que buscan destruir a una marca o persona en particular». En sentido literal, traducido del inglés, 'hater' es enemigo o enemiga, también se utiliza como sinónimo el término odiador.

En la definición, el verbo principal y que le da sentido y peso a la palabra es destruir. El 'hater' se suele esconder tras una foto falsa y un seudónimo, no se atreve a odiar de frente, cara a cara, es más fácil escupir tras unas gafas de payaso. Me pregunto qué clase de satisfacción encontrarán en el mismo hecho de odiar.

En esta sociedad que respiramos y ocupamos está de moda el odio, lo perverso, no es casualidad estando como estamos en tiempos de guerra. Esta semana asistíamos como atónitos espectadores a unas imágenes en blanco y negro, en un primer vistazo parecía como un hormiguero cuando lo pisas y salen todas las hormigas corriendo del agujero, las perversidades de la infancia, todos lo hemos hecho. Si volvías a mirar, los puntos negros se convertían en personas corriendo en la noche despavoridas ante el ataque desprevenido y desde el aire. Eran mujeres, hombres, niños y niñas palestinos que buscaban comida, si no mueren de hambre, mueren asesinados. No hay explicación posible ante tremenda barbaridad, ni explicación, ni palabras aunque suene el eco constante de una, genocidio.

En Srebrenica durante la guerra de los Balcanes, allá por los 90, se cometió uno, también conocido como la masacre de Srebrenica. Están Ruanda y antes, Alemania, ya saben. Tiempos distintos, mismo impulso, el odio. El odio que todo lo mueve, parece el título de una película de serie B.

Esta semana asistí a un encuentro organizado por Fundación Triángulo Extremadura en torno a la Declaración de Mérida. Allí escuchamos los testimonios de activistas como Bianka que lucha por la defensa de los derechos humanos LGBTI en El Salvador. Bianka dijo literalmente «tengo 30 años, me quedan tres para alcanzar la esperanza de vida de las mujeres trans en El Salvador». Pero no fue el único testimonio y este no es un odio que nos sea ajeno aquí en estos lares, no es exclusivo de países en los que están pasando por procesos democráticos dudosos. En este encuentro muchas y muchos coincidieron en destacar el miedo a la ola de odio y reacción que es tendencia, aquí, allí y en todas partes. De nuevo, el odio que todo lo mueve, que todo lo toca, que todo lo contagia.

Sin ir más lejos, esta semana en el ya famoso pleno del ayuntamiento de Don Benito un hombre le gritaba a otro, tal y como ha denunciado uno de ellos, «maricón de mierda». Algunos dicen que es que ya no se puede decir nada, ni guapa a las guapas. Igual esto, amigos, hay que hacérselo mirar.

Y así podríamos estar enumerando uno a uno todos los episodios impregnados por esa sustancia pegajosa y contagiosa que es el odio con todos sus sinónimos aborrecimiento, aversión, animadversión, rencor, abominación, antipatía, ojeriza, desprecio, fobia, inquina, encono, rabia o tirria.

Prefiero terminar con un verso que escribió la escritora Patricia Highsmith, un verso que sus amigos descubrieron en sus cuadernos tras su muerte y que leyeron en su funeral: «¡Un brindis por el optimismo y la valentía!». Contra el odio, risas y alegría, baile, luz, taquígrafos, lucha y optimismo.