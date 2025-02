Esto es una oda al silencio en la que sobran palabras, todas las palabras, también estas escritas en una mañana de sábado mirando a una ... ventana desde la que se ve un trocito de cielo y las ramas más altas de un limonero sin limones. De fondo las voces de unos vecinos que nunca antes había oído, me irritan ligeramente porque se atreven, sin saberlo, a romper esta oda al silencio.

Tengo necesidad de silencio, de apagar el ruido, silenciar las distracciones, matar la dispersión, acabar con la procrastinación, sofocar el estrés y contener el ansia. Buscar islas de paz sin necesidad de avión, ni de equipaje. En este viaje he encontrado la 'Biografía del silencio' de Pablo d'Ors, un ensayo sobre la meditación para quien el silencio mismo es «una auténtica revelación» y a la vez «no tiene nada de particular». Es en ese nada de particular donde se puede encontrar la calma, en ese no buscar, ansiar, lo excepcional.

¿No les parece que hay demasiado ruido? Ruido de coches, de motos, de ciudad, de pueblo, ruido de voces, ruido de teléfonos, de televisión, de redes sociales, de podcast, de radio. Ruido de los que hablan y no callan, de los que lanzan mensajes de odio que no caen en saco roto, ruidos de proclamas, estruendos de bombas, ruido, mucho, mucho ruido.

Les invito a que silencien sus teléfonos, los apaguen o los pongan en modo avión. Apártenlos y vean cuánto tiempo pueden estar sin mirarlos, sin dejarse seducir por su sonido y su brillo de mensajes, en su mayoría, vacíos. Para unos este gesto se trata de la verdadera revolución de nuestros días, para otros es motivo de mofa.

Hay un titular que salta cada cierto tiempo, es el que se refiere a esos gurús digitales asentados en Silicon Valley que educan a sus hijos sin pantallas. Porqué aquellos que desarrollan las aplicaciones, los últimos modelos, venden 'startup', sea lo que sea eso, aquellos que nos imaginamos creando nuevos mundos mientras se lo pasan pipa en un trabajo sin horarios, en lugares con colores y decoraciones cálidas, han decidido, ahora que son inmensamente ricos, educar a sus hijos sin pantallas. Si hay algún gurú digital en la sala que nos responda, nosotros como el común de los mortales solo podemos imaginar sencillas respuestas, a la altura de esta sencilla ecuación. Escriban aquí su respuesta.

El silencio es hoy una forma de revolución. «Yo que crecí dentro de un árbol / tendría mucho que decir, / pero aprendí tanto silencio / que tengo mucho que callar», estos versos escribió Neruda, versos que me quedo y que comparto en esta pequeña revolución de domingo.

Recitando a Neruda y hablando de revolución del silencio me siento tan ñoña como la gran Rosa Montero, salvando las distancias. Esta semana la escritora mandaba a través de redes sociales un mensaje con abrazo a quienes se sintieran solos. En en ese mensaje se disculpaba por la ñoñería, «qué terrible, por cierto, que los buenos sentimientos parezcan ñoños», escribía. Añado, qué terrible estos tiempos en los que se oyen por encima de todo los mensajes de odio, los conmigo o contra mí. Me quedo con la ñoñería, con los buenismos, me quedo en el silencio y con el abrazo de Rosa Montero.

Hoy domingo, habrá llovido o estará lloviendo, un domingo con un amanecer más tempranero y un anochecer que inundará de tristeza el ánimo, escuchen llover entonces y déjense llevar por esta oda al silencio, una ola cargada de silencio, no le tengan miedo.