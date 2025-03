Una chica me preguntó en el instituto cómo llamaba a mi madre, mama o mamá. Según ella mamá era para las pijas, mama para el ... resto. Nunca había pensado hasta ese momento en esa curiosa forma de catalogar y diferenciar a las pijas de las no pijas, nunca había pensado tampoco que por ese detalle entraría en el primero de los grupos.

Es curioso, hay cosas como estas que nunca se olvidan, detalles casi sin importancia que guardamos en el disco duro para siempre. A partir de entonces yo también empecé a catalogar así a la gente, de forma involuntaria y aunque tuviera claro que no funcionaba, no conmigo al menos.

Mama o mamá, mamaíta, mamita, madre, da igual cómo las llamemos, el significado acaba siendo el mismo, el sujeto también aunque haya millones de formas de ser madre. Este vínculo me sigue sorprendiendo e incluso inquietando. Salimos literalmente del cuerpo de nuestras madres, unos cuerpos que habitamos casi como parásitos para robarles la identidad propia, a partir de entonces ya no son solo ellas, a partir de entonces pasan de mujer a madre.

Este domingo no es aún el día de la madre. A alguien se le ocurrió fijar tan señalada fecha en el primer domingo de mayo, este es el último de abril, así que de momento no hay nada que celebrar. Según las grandes marcas, tenemos una semana para preparar el regalo para la que debería ser la persona más importante de nuestro mundo. Otra vez le recordarán a los y las que no la tienen ya, cuán desgraciados son, o a los que teniendo ni está ni se les espera.

En el día del padre hubo propuestas para eliminar la celebración de las aulas, una maestra explicaba lo duro que era para un niño o niña sin padre preparar un regalo laborioso sin destinatario. Hubo quien hizo burla. Qué equivocados están a veces quienes creen tener la posesión de todas las verdades y de una moral única y absoluta. Hay cosas que porque cambien no significarán el final de ningún mundo, un mundo inventado al fin y al cabo y por tanto no inamovible.

Hace poco unas amigas y yo ayudamos a una niña que se había caído jugando con amigas en una plaza y le dijimos que fuera con sus papás, todas nos miraron con ojos acusadores diciéndonos que no tenía papá. Las tres quisimos que la tierra en ese momento se abriera bajo nuestros pies. Nosotras las defensoras de las familias en el sentido más amplio de la palabra habíamos metido la pata en el más grande de los detalles.

Pero vuelvo a lo de ser madre y que cada uno por cierto, celebre lo que quiera. Hay millones de formas de ser madre, tantas como mujeres, tantas como hijas e hijos. Yo sigo en el papel de hija, así que desde ahí hablo. Las relaciones entre madres e hijas nunca han sido del todo idílicas, en ellas se han basado cientos de libros a lo largo de la historia.

Vivian Gornick en 'Apegos feroces' hace un bellísimo relato de la relación que mantuvo con su madre. El título ya es una declaración de intenciones, los apegos más feroces, más viscerales, más reales y dolorosos son los que establecemos con nuestras madres, estén más o menos presentes.

Tengo el libro marcado, lleno de corazones y lágrimas. Escribe esto, «el sufrimiento de mamá, elevaba la muerte de papá, nos hacía al resto partícipes de un hecho trascendental, nos transmitía que había sucedido algo que no íbamos a ser capaces de soportar, de sobrellevar o que, como mínimo, nos dejaría anulados a perpetuidad». Leyéndolo sentí que podría haberlo escrito yo, con peor calidad literaria pero en su esencia es lo que he sentido en relación con mi madre a lo largo de mi vida. Hay hechos que se repiten, historias que pueden seguir siendo contadas, vidas que no son tan únicas y sentimientos claramente universales.

La muerte de mi padre marcó la relación con mi madre, tú lectora, lector tendrás tus propias historias, Carlota que acaba de nacer tendrá la suya. Aún no sabemos si ella dirá mamá o mama.