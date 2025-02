Maldita pobreza canta Bad Bunny en una de sus canciones del disco millonario 'El último tour del mundo'. Parece una contradicción, el hombre que más discos vende, con más reproducciones en plataformas en cada rincón del planeta y que está rompiendo todos los techos de ... cristal construidos por y para otros, le canta a la pobreza. Su última hazaña ha sido hacer de nuevo historia, al convertirse en portada de la afamada y prestigiosa revista 'Time' con un texto escrito por primera vez en español. «No voy a hacer otra cosa para que te guste a ti», dice Benito Antonio Martínez Ocasio (así se llama) en esa portada.

Llevo días con la canción en la cabeza, nunca me ha gustado especialmente el reguetón, menos aún antes cuando parecía que escucharlo te apartaba de toda la intelectualidad y la modernidad, del elitismo al que sin ser parte de él querías pertenecer. Ser «guay» y escuchar reguetón no eran compatibles, ahora es lo más y Bad Bunny es la mejor representación de ello. Él ha llegado a la cima aupado por un género musical rechazado por proceder de una parte del mundo que no contaba.

Vuelvo a la canción, en la letra Benito dice «yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia pero no puedo, no tengo dinero, maldita pobreza». Ahora obviamente puede no solo comprarle uno, sino dos y tres y un jet y todo eso que tienen los ricos, cuadros de Picasso en las paredes y mil caprichos que los pobres intuyo, que ni imaginamos.

Hablando de esto con mi amigo Alberto que vive felizmente en París, la ciudad del lujo y de la luz, le he preguntado que si él fuera rico, qué se compraría. Me ha contado que cuando era pequeño siempre soñaba con tener una caravana y que ahora solo quiere ser lo suficientemente rico para no sentirse culpable cuando tiene que pillar un taxi. ¿Menudo lujo verdad? Como dirían en mi pueblo, somos pobres hasta para pedir y soñar, añado yo.

Pensar en todo esto no ha sido una casualidad en una semana en la que una portada de revista rosa ha dado la vuelta a la sociedad española para enzarzarnos de nuevo en discusiones interminables, qué novedad, ¿verdad? En esa portada veíamos a una mujer famosa, Ana Obregón, salir de un hospital de Miami con su hija recién nacida y 'comprada' en brazos, en otra portada, de este periódico, veíamos a una mujer entrando en los juzgados por presuntamente intentar comprar el hijo recién nacido de otra mujer. Una en silla de ruedas, la otra en bata y esposada. Una rica, otra pobre.

Entre ser rica y ser pobre se asienta la mayor de las barreras, insalvable, como los muros que los estados levantan entre fronteras, como las altas verjas de las urbanizaciones en las que solo entra el barrio a través del servicio que limpia y cuida. La barrera está también dentro de nosotros, en unos esquemas morales e intelectuales difícilmente salvables, si eres de tal o cual sitio, te marcaremos de tal o cual forma, si vistes así, serás de allí, si tu piel es de tal color, no puedes ser de aquí.

Ana Obregón sabe que el dinero no lo puede comprar todo, pero ayuda como le dirían también en mi pueblo. Ayuda tanto que dicen que a su hija no le faltará de nada, y en ese nada, hay mucho.

Esta semana un rapero que desconozco (tendré que romper otra barrera como ya hice con el reguetón) lanzó miles de euros en billetes para promocionar su disco. Fue en el centro de Madrid donde le esperaban sus fans, se desató la locura y acabaron arrodillados ante su ídolo recogiendo billetes. Una escena difícil de clasificar pero seguramente meditada. No eligió el barrio de Salamanca para lanzar el dinero, ¿se imaginan qué habría pasado allí?, ¿se habrían agachado los transeúntes lenta, sutil y disimuladamente para recoger ese dinero?, ¿habrían arrugado el entrecejo, alzado la mirada y huido del lugar de los hechos con algún billete en el bolsillo? Me cuesta imaginarlo.

Hace tiempo que dejé de pensar en qué haría si tuviera dinero, mucho dinero, igual que hace tiempo que entendí que hay barreras que son insalvables. Benito saltó ese muro con el reguetón y ha entrado de lleno en el reino de los ricos, espero que pese a eso siga cantando eso de maldita pobreza, la pobreza de verdad, no la que te impide comprarle un Ferrari a tu novia.