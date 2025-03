Comenta Compartir

En revistas y editoriales de moda, de esas que dicen ser prestigiosas, se habla continuamente de que este 2023 es el año del lujo silencioso. ... Es un concepto que no deja de sorprenderme y al que intento buscarle un sentido. Me imagino, por un lado, un tipo de lujo, el que de repente irrumpe en una habitación a chillos, rompiéndolo todo, estridente y deslenguado y al otro, al silencioso, entrando de puntillas, con la cabeza gacha o mejor alta, muy alta, con cuello estirado, un silencio pálido y gris. En todo caso silencioso o ruidoso es el lujo que no nos pertenece al común de los mortales aunque intentemos copiarlo con réplicas más o menos baratas.

Dicen que es el lujo que se puede ver en 'Succession', la serie en la que tres o cuatro hermanos, según se mire y sin hacer spoiler, se pelean de forma encarnizada para conseguir el trono de un padre déspota, el rey de un mundo de oro y brillantes que parece desmoronarse pero que nunca caerá. Pero qué sabemos acá del lujo, de ese lujo, nada. Yo sé del lujo que es tener amigas a las que les escribes para decirles que no puedes estar con ellas porque tienes que escribir pero no tienes ideas. Y son ellas, las que con sus risas te las dan, te devuelven esas musas y duendes, así los llaman, musas y duendes. Una me dice eso, la otra que escriba de la despedida de soltera de Tamara Falcó en Fátima, es entonces cuando lo veo claro. Debe de ser eso a lo que llaman lujo silencioso, a una despedida en un lugar de peregrinación donde imagino que imperará el silencio, el lujo lo habrán puesto la hija de la Preysler y sus amigas con su sola presencia. La combinación perfecta, pijerío sin complejos en un lugar de culto. No sé de ese lujo que encuentra Tamara Falcó en semejante lugar, sé del lujo de los abrazos profundos en una despedida, del lujo de que te regalen libros con notas que te hacen llorar, el de poder tomarte un café con una amiga y olvidarte del reloj a pesar de las múltiples obligaciones de ambas, el lujo de poder tener flores frescas en el jarrón, claveles rojos para ser exacta, el lujo de perderte hasta el amanecer con 20 años en un Womad que te descubre todo un paraíso. Lo mío es el lujo sencillo, más que silencioso, el de los pequeños placeres. Ya saben, ese con el que nos consolamos pero no del todo. Pero a quién le importa el lujo silencioso, ruidoso, sencillo, a quién cuando hay millones de problemas por resolver, cuando hay historias en las páginas de los diarios que se nos atragantan, cuando hay días en los que inevitablemente lo ves todo negro aunque te hayas comprado unas gafas rosas para ser la más moderna sin serlo. Cuando hay días en los que una tristeza densa y pegajosa lo impregna todo, una tristeza que se puede cortar, como el silencio. Lo mío es el lujo sencillo, más que silencioso, el de los pequeños placeres. Ya saben, ese con el que nos consolamos pero no del todo No hay milagros para salir del estado de letargo, no hay recetas. Saldrá el sol, siempre sale, aunque lo que deseo que salgan son las nubes que anuncian tormenta para que con el agua lo arrastren todo, también la pena y entonces sea el ruido de la lluvia quien irrumpa y rompa de golpe la invención del lujo silencioso.

