Ya no llueve o al menos no llueve desde hace más tiempo del deseado y necesario. Abril ya no es el de las aguas mil ... y para el 40 de mayo no nos quedarán sayos que guardar.

Hoy decían en el parte, como lo llamaba mi abuela y el resto de abuelos de una generación, que recordásemos que las temperaturas altas de estos días, hasta 30 grados este fin de semana, no eran una buena noticia a pesar de lo abarrotado de las terrazas o de los paseos al sol. La buena noticia sería que mientras usted lee esto, minuto antes, minuto después, cayera agua, agua durante horas que mojara esta tierra seca que empieza a agrietarse.

Cuando era pequeña viví una de esas sequías terribles, recuerdo que alguien intentó convencerme de que me comiera el barro seco y roto que por aquel entonces a mí me parecía chocolate, bendita inocencia. Creo que llegué a llevármelo a la boca, comí tierra rota, ajada, la piel de un suelo triste que me supo a muerte y a rayos y que pronto escupí enfadada por aquel trampantojo de la naturaleza y la burla de los adultos que me acompañaban. Igual no pasó y es solo una pesadilla de infancia, pesadilla que me persigue hasta hoy cuando se mantiene este miedo por una tierra sin agua.

Es un miedo compartido, el miedo de una generación que tememos no dejar futuro. Una amiga que es también familia nos mandaba al grupo que compartimos una imagen con la previsión meteorológica y la pregunta, ¿no os está dando miedo abril? Me contaba que ella suele mirar además de la previsión, la temperatura de su ciudad, Cáceres, de otro años y que este abril estaba 10 grados por encima de la media habitual. Guadalupe añadía que con estas «mierdas» se agobia, es normal le decíamos. Y de eso a otros temas, como suele pasar en los grupos de chat.

Es el tema constante de estos días, la conversación de ascensor sin ascensor, el calor, las alergias, la sequedad del ambiente, los 30 grados de abril, qué nos quedará para agosto decimos. Las noticias sobre sequía, los análisis y los y las agricultoras mirando al cielo. Mi madre me decía que no crecía el cereal, que la cebada se secaría antes de la cosecha. El drama de los del campo, el drama que preocupa también en la ciudad. La palabra sequía que todo lo mancha y que sabe a tierra seca y a arena en la boca.

Para este domingo cielos despejados, 12 de mínimas y 30 de máximas y es 16 de abril. Mi prima se casa el día 22, dice que hay previsión de lluvias para entonces y que nada le haría más feliz que la lluvia el día de su boda, como regalo y bendición de la naturaleza, esa naturaleza que tanto amamos.

Tiene que llover pero no como lo hizo en diciembre arrasándolo todo. Tiene que llover como en la película 'Magnolia', cuando la tristeza lo invadía todo y de repente comenzaba a llover de forma continuada hasta que caían sapos del cielo, sobre el capó de los coches, sobre la gente. Esa imagen me obsesionó durante mucho tiempo, incluso en alguna ocasión me pareció ver un sapo o rana sobre el capó de mi coche en una noche de lluvia. Igual también fue un sueño inventado, el caso es que quiero que llueva y se lleve la pena que dejan las despedidas cuando nos despedimos de alguien que queremos demasiado pronto. Abril has sido seco y duro, muy duro.

Tiene que llover como en la canción de Pablo Guerrero, a cántaros. A cántaros que crezca la siega, que se lleve la pena y celebremos de nuevo la vida viendo los ríos correr. De momento, hoy no llueve.