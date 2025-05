Se lo llevarán las olas

Hace tres años, ¿se acuerdan? Tres años desde aquello que llamamos confinamiento, tres años de una pandemia que nos mantuvo apartados, alerta, encerrados, aislados en ... algo que se le parecía al fin del mundo, o al menos así lo expresábamos en conversaciones virtuales con amigos y familia. Un fin del mundo que como el lobo furioso en el peor de los cuentos asomó la patita y no, no nos gustó nada.

Hace unos días conocí a una chica enfermera que por aquel entonces comenzaba su vida laboral, pobre. Seguro que en los días de facultad y apuntes nunca habría imaginado que se estaba preparando para afrontar aquello que vendría después, algo que no estaba escrito ni en libros, ni manuales. Me atrevo a contarles, sin su permiso, lo que me contó a mí a punto del llanto callado. Dijo que aún se emocionaba, que le costaba verbalizar algo que seguía muy presente, que no se había desprendido de la tela del miedo y que era consciente de que había sufrido la mitad, o menos, de lo que habían sufrido compañeras en Madrid. La capital de un país que se asemejaba a un campo de batalla y el enemigo un virus sin rostro pero con muchas armas.

Por aquel entonces escribía un diario, domingo 15 de marzo de 2020: «Continúa la pesadilla (y solo acababa de empezar). Algún día puede que alguien lea esto (hoy), que lea que estamos pasando una crisis horrible angustiosa, triste. Nunca pensé que esto nos llegaría, al país del progreso, a la Europa de los sueños. Es como una guerra, un estado de sitio, acorralados por la enfermedad. Coronavirus. Había hasta canciones, nos reíamos, ya no lo hacemos, no lo hago. Mando único para todas las fuerzas de seguridad del estado, recursos de la sanidad privada para la pública, etc. acaban de anunciar los ministros de Interior, Sanidad, Defensa y Transportes».

Vuelvo al silencio de entonces, a las calles vacías, desde la ventana, de lejos. Vuelvo a la angustia, la palabra más repetida en el diario de esos días. Palabras que ya parecen manoseadas, enganchadas a los tópicos, al recuerdo, palabras que se quedaron en una percha vacía y sin apuntalar.

Aplausos a sanitarios, papel higiénico, funerales vacíos, teletrabajo, harina, recetas, mascarillas de tela, policía de los balcones, lejía, ausencias, despedidas, añoranza, dolor, videollamada, redes sociales, tutoriales, enfermedad, chándal, pijama, aburrimiento, soledad, series, pesadillas…

Dónde queda todo eso, ahora que parece que hubiera pasado una eternidad, en qué cicatriz, en qué mella, en qué lugar de nuestro cuerpo o de lo que llamamos alma, dónde, en qué hueco queda este dolor que fue tan universal y compartido. Se nos quedó bien adentro y mucho.

Saldremos mejores decíamos, todo va a mejorar afirmábamos y lo primero se quedó en el nombre de un podcast y lo segundo en el título del último y descorazonador libro de Almudena Grandes. Hubo muchas formas de confinamiento, muchas frases hechas y muchas esperanzas vacías pero pasó y ya casi ni nos acordamos, solo cuando tenemos que ponernos la mascarilla para ir a la farmacia o al dentista o cuando se cumple este tercer aniversario.

En 'Las olas', Virgina Woolf escribe, «voy a hacer imágenes de todas las cosas que más detesto y voy a enterrarlas». No enterremos ese tiempo, enterremos en forma de piedra a eso que fue el covid. Me veo como una niña en una playa vacía, como lo estaban entonces, con la piedra en la mano, la entierro en lo más profundo de un hoyo, después se la llevarán las olas.