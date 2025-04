Ha cambiado la hora, nos han cambiado la hora. Ya no hace falta que lo hagamos nosotros con nuestras manos, como todo en este mundo ... que funciona con pulso acelerado ya es algo automático, invisible a los ojos y al tacto. Mover con cuidado la manilla del reloj para adelantar esa hora es un acto en desuso, arcaico, antiguo, el reloj está en la pantalla. Aún así, estoy segura de que muchos de ustedes se han cerciorado (como lo habré hecho yo), esta mañana al abrir los ojos y coger el móvil como primer acto y símbolo de vida, de que ya es la nueva hora, la buena.

Nos enfadamos por el robo de esa hora, cuando a las 2 son las 3, pero no nos importa dejarlas caer mientras vemos vídeos de Tik Tok o historias en Instagram. Es el nuevo concepto del tiempo en el que siempre es necesario hacer algo, estar conectados, interactuar, estar disponibles y pendientes, activos, somos multitarea y no soportamos ni la nada, ni el silencio.

De este domingo de Pascua me gusta precisamente el silencio, la quietud tras una semana santa y festiva que este año ha estado pasada por agua. No he viajado, solo trayectos cortos, mucho descanso para poco a poco dejar de padecer eso que llaman FOMO que es el acrónimo de «fear of missing out» y que traducido significa «miedo a perderse algo». Es un nuevo fenómeno que viene marcado por la exposición en redes sociales, lo compartimos todo, especialmente nuestros planes y viajes y proyectamos esa imagen ideal de nosotros mismos sea real o no. Para los que nos quedamos, para quienes no tenemos planes, esa exposición suele generar frustración y angustia. Nos quedamos en los márgenes, en el vacío. Evidenciamos nuestra falta de vida social o de dinero o ambas cosas y en este mundo en el que ya no es necesario mover la manecilla de nuestro reloj, eso está muy mal visto.

Lo reconozco no tengo muchos planes, no tengo mucho dinero y como un barco varado me quedo anclada en casi ninguna parte. ¿Están en mi barco?

¿Existía esa sensación de pérdida antes? Sí pero era diferente y sobre todo, no tenía nombre, se decía eso de que «no se puede estar en misa y repicando». Sería necesario actualizar también el refranero a los nuevos usos y costumbres.

Cuando era pequeña mis padres me mandaron algunos veranos a casa de la familia en Barcelona, ya saben todos aquí tenemos parientes en Madrid, País Vasco o Cataluña. Recuerdo la angustia que me provocaba perderme algo de los veranos del pueblo, esos veranos de aventuras interminables en el río o más tarde en la piscina, de nuevos amigos, de horas alargadas que solo se perdían durante las aburridas e impuestas siestas. Me torturaba perderme esas aventuras pero también quería irme para ver la playa y estar con las primas. Miqui Otero me ha recordado esos veranos en el libro 'Simón' que comienza en una Barcelona de 1992.

Hace no mucho volví a ver un vídeo grabado durante ese verano, estamos en el camping de Blanes, llevo la mítica camiseta de los Juegos de aquel año, pelo cortísimo, cangrejeras y hablo como nunca había recordado que hablaba, con un acento desbocado, quizás para no soltar ese pueblo que tenía tan adentro y que tanto echaba de menos durante esos largos veranos. No reconocí a esa niña para la que las horas eran otras, eternas, intensas, sin relojes en muñeca ni en pantallas, con toda una vida por delante que estaría plagada de metamorfosis. No sentía FOMO, solo quería «estar en misa y repicando».